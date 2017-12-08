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Египет начал выдачу электронных виз для украинцев

Египет начал выдачу электронных виз для украинцев
Граждане Украины уже с декабря могут подавать заявки на оформление электронных виз для поездок в Египет.
«Согласно информации египетской стороны, с 3 декабря 2017 начата работа системы выдачи электронных виз для въезда в Египет как альтернативы визам, которые также могут быть приобретены в пунктах пропуска через государственную границу Египта», - сообщается на странице Департамента консульской службы МИД Украины в социальной сети Facebook.

Отмечается, что для оформления визы украинцы, которые планируют поездку в Египет с туристической или деловой целью, а также с целью транзита по территории страны, могут подать онлайн-заявку на официальном сайте www.egyptvisa.com в течение 90 дней до даты въезда.

«Для оформления электронной визы заявитель должен иметь загранпаспорт, действительный в течение восьми месяцев с даты прибытия в страну, электронную копию паспорта для загрузки при подаче заявления на сайте, документы, подтверждающие цель и сроки планируемой поездки, обратные билеты и платежную банковскую карточку», - говорится в сообщении. Ч

В Департаменте добавляют, что после заполнения необходимых форм и онлайн-оплаты консульского сбора (25 долларов США) заявитель получает копию электронной визы - «e-Visa» по электронной почте. Документ необходимо распечатать и по прибытии предъявить представителям пограничного контроля Египта.

Также уточняется, что для оформления электронной визы детям, имеющим отдельный паспорт, подаются отдельные заявления.

Оформлять e-Visa рекомендуется не менее чем за семь дней до запланированного путешествия.

МИД рекомендует украинцам учесть эту информацию при планировании поездок в Египет.

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