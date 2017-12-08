Экономика

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Верховная Рада ограничила беспошлинный ввоз товаров

Верховная Рада ограничила беспошлинный ввоз товаров
Верховная Рада ввела дополнительные ограничения на беспошлинный ввоз товаров из-за границы.
Соответствующие изменения содержатся в принятых депутатами правках в Налоговый кодекс по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году (№6776-д).

Согласно изменениям, действующие правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопроводительном багаже суммой до 500 евро (в аэропортах - до 100 евро) и весом до 50 кг будут действовать для тех, кто отсутствовал в Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще, чем один раз в течение 72 часов. При этом в случае более частого въезда без пошлин можно ввезти товары на сумму только до 50 евро.

Законопроектом также вводятся ограничения на безналоговые пересылки товаров физическими лицами в международных почтовых и экспресс-отправлениях. Теперь их может быть максимум три в течение одного календарного месяца суммарной стоимость до 150 евро. Четвертая посылка, в таком случае уже будет облагаться налогом.

Напомним, Верховная Рада 7 декабря приняла необходимые для сбалансирования государственного бюджета Украины на 2018 год изменения в Налоговый кодекс о корректировке в соответствии с индексом цен ставок ряда налогов и сборов, установленных в абсолютных значениях.

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