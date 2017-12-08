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Венецианская комиссия не поддержала языковые претензии Венгрии

Венецианская комиссия не поддержала языковые претензии Венгрии
Министерство образования и науки Украины заявило, что Венецианская комиссия рассмотрела языковую статью закона "Об образовании" и не поддержала претензии Венгрии.
"Комиссия приняла аргументацию украинской стороны по поводу упреков в том, что языковая статья закона «Об образовании» сужает права представителей национальных меньшинств. В частности, ВК подчеркнула, что вопросы содержания и объема прав относятся исключительно к компетенции Конституционного Суда Украины. Ряд вопросов применения языков должен решаться специальными законами. Следовательно, обвинения со стороны Венгрии не поддержаны", - сообщается на сайте Минобразования.

Комиссия признала, что статья 7 закона "Об образовании" является рамочной и будет уточняться в законе "Об общем среднем образовании". При этом Украине рекомендуется продлить переходной период для имплементации этой статьи. Сейчас предусмотрено, что она вступает в силу с 2020 года.

Вывод Венецианской комиссии будет опубликован ориентировочно в понедельник, 11 декабря.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада 255 голосами приняла закон "Об образовании", который, в частности, регулирует вопрос использования украинского языка в сфере образования. 28 сентября закон вступил в силу.

Закон предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса предметы должны преподаваться на украинском языке.

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