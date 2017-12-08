Литва будет оказывать украинским работникам соцзащиту 8 декабря 2017 г. источник 0 0

Украинские граждане, которые работают в Литве, будут получать социальную защиту.

Как заявила президент страны Даля Грибаускайте во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Вильнюсе, поток украинских мигрантов в Литву постоянно увеличивается, поэтому вопрос их социальной безопасности становится все более актуальным.



"Хочу сразу сообщить, что мы договорились с президентом Порошенко о необходимости подписания договора между Литвой и Украиной относительно социальной защиты украинских рабочих, которые работают у нас," - сказала она.



И привела пример с литовскими рабочими, которые, работая в Скандинавских странах, получали меньшие зарплаты, чем местные жители.



”Мы также хотим избежать ситуации, когда украинским работникам кто-то хотел бы выплачивать меньшие зарплаты. Поэтому мы никоим образом не позволим, чтобы нанятые украинцы эксплуатировались тем или иным способом. Хотим сразу сказать, что такое поведение работодателей является нелегальным. Мы никоим образом не будем соглашаться с этим и будем всячески защищать положение украинских граждан", - заверила президент.