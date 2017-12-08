Экономика

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В Украине снова подорожают сигареты

В Украине снова подорожают сигареты
Парламент принял изменения в Налоговый кодекс Украины, которыми предусматривается повышение стоимости акцизов на табачные изделия.
За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 252 народных депутата.

Этот проект предусматривает постепенное до 2025 года повышение ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акциза с табачных изделий, а именно в 2018 году - на 11,2% и дополнительно на 16,7% (то есть, с учетом предыдущей индексации в среднем на 29,7%).

В последующие годы предусмотрено повышение на 20% до уровня, эквивалентного 90 евро за тысячу штук (сейчас минимальное налоговое обязательство для сигарет в Украине составляет 20 евро за тысячу штук - ред).

Также проектом предусматривается, что с 1 января 2025 года будут соблюдаться требования Директивы ЕС о структуре и ставках акцизов, применяемых к табачным изделиям относительно доли акциза в средневзвешенной розничной цене продажи сигарет как минимум 60%.

«Для этого вводится механизм определения такой цены», - говорится в пояснительной записке.

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