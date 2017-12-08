Украина

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МИД советует украинцам избегать многолюдных мест в Иерусалиме

МИД советует украинцам избегать многолюдных мест в Иерусалиме
Консульская служба МИДа рекомендует украинцам воздержаться от посещения многолюдных мест Западного берега и Восточного Иерусалима ввиду возможного обострения ситуации с безопасностью.
«Рекомендуем гражданам Украины воздержаться от посещения многолюдных мест Западного берега и Восточного Иерусалима из-за вероятного обострения ситуации с безопасностью. Консул +972 54 667 67 82», - говорится в сообщении консульской службы в микроблоге в Твиттере в пятницу.

Напомним, 7 декабря в старой части города десятки арабов вступили в противостояние с полицейскими. Беспорядки возникли в частности у Дамасских Иерусалима.

6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства. Тель-Авив назвал принятое решение историческим.

В свою очередь арабские и мусульманские страны выступили с предупреждением, что любое решение о переносе посольства США может усилить напряженность в регионе и перечеркнуть усилия США по достижению арабо-израильского мирного соглашения.

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