МИД советует украинцам избегать многолюдных мест в Иерусалиме 8 декабря 2017 г. источник 0 0

Консульская служба МИДа рекомендует украинцам воздержаться от посещения многолюдных мест Западного берега и Восточного Иерусалима ввиду возможного обострения ситуации с безопасностью.

«Рекомендуем гражданам Украины воздержаться от посещения многолюдных мест Западного берега и Восточного Иерусалима из-за вероятного обострения ситуации с безопасностью. Консул +972 54 667 67 82», - говорится в сообщении консульской службы в микроблоге в Твиттере в пятницу.



Напомним, 7 декабря в старой части города десятки арабов вступили в противостояние с полицейскими. Беспорядки возникли в частности у Дамасских Иерусалима.



6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства. Тель-Авив назвал принятое решение историческим.



В свою очередь арабские и мусульманские страны выступили с предупреждением, что любое решение о переносе посольства США может усилить напряженность в регионе и перечеркнуть усилия США по достижению арабо-израильского мирного соглашения.