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В Харькове подвели спортивные итоги 2017 года

В Харькове подвели спортивные итоги 2017 года
V спортивный форум «Харьков – спортивная столица» прошел 8 декабря в конференц-зале ОСК «Металлист».
В мероприятии приняли участие представители руководства города и области, спортивных федераций и организаций, спортсмены и эксперты.

В рамках форума участники подвели итоги спортивных достижений уходящего года, а также обсудили темы менеджмента и маркетинга в сфере спорта и бизнеса, достижения харьковских спортсменов в 2017 году и приоритеты на следующий год.

В этом году в городе прошло около 600 спортивных мероприятий, по итогам которых Харьков был признан самым спортивным городом Украины.

Второй год подряд в Харькове устанавливаются спортивные площадки в детских садах, а также активно реконструируются и строятся новые стадионы в школах. Всего за последние годы в городе открыли 58 обновленных стадионов в учебных учреждениях, 20 из них – в этом году.

Кроме того, в 2018 году в Харькове планируется установить более 50 уличных спортивных площадок типа стрит-воркаут для детей и молодежи. Также в новом году харьковчан ждет еще больше интересных спортивных мероприятий, среди которых не только традиционные – ярмарка спорта, Харьковский Международный марафон и велодень, но и новые. В частности, в городе планируется впервые провести чемпионат Украины по экстремальным видам спорта.

В рамках ежегодного спортивного форума состоялось награждение спортсменов и волонтеров, внесших весомый вклад в развитие спорта в 2017 году, передает пресс-служба горсовета.

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