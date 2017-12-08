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Реконструкция харьковской филармонии продолжится

Реконструкция харьковской филармонии продолжится
Глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная подвела итоги XIII сессии Харьковского областного совета VII созыва.
Среди основных решений, которые были приняты депутатами 7 декабря, руководитель области отметила утверждение областного бюджета и Программы социально-экономического развития региона на 2018 год, а также создание регионального Дорожного фонда.

Так, руководитель области подчеркнула, что областной бюджет на следующий год увеличился в полтора раза по сравнению с бюджетом-2017 и составил почти 14 млрд грн, что позволит укрепить социальную и гуманитарную сферы региона, сообщает пресс-служба ХОГА.

– Это является еще одним подтверждением того, что в Харьковской области есть устойчивый экономический рост и здесь эффективно реализуются реформы децентрализации, – сказала Юлия Светличная. – Планируем почти в два раза увеличить финансирование сферы образования области, почти в полтора раза - сферы физической культуры и спорта, на 40% будет увеличено финансирование сферы здравоохранения.
По словам руководителя области, в соответствии с принятой Программой социально-экономического развития на 2018 год, в области будет продолжена реализация крупных региональных проектов национального масштаба.

Среди них: строительство метро, большого зала филармонии, современного комплекса по переработке бытовых отходов.

– Мы будем продолжать ряд других региональных проектов. Также будут проводить ремонты школ, учреждений здравоохранения, дорог – в соответствии с программами, которые были утверждены депутатами. В следующем году планируем построить около 50 сельских амбулаторий, которые будут оснащены необходимым оборудованием для оказания качественных медицинских услуг населению, – подчеркнула глава ХОГА.
По словам заместителя директора департамента экономики ХОГА Александра Лукашова, в последние три года количество проектов, которые финансируются через программу социально-экономического развития, увеличилось в три с половиной раза.

– Если в 2014 году таких объектов было 32, то за девять месяцев 2017 года мы сдали 115 объектов, до конца года их будет больше, – отметил Александр Лукашов.

В качестве первоочередных программой определены более 130 объектов, в том числе:
  • 78 – в сфере образования (капитальные ремонты в школах и детсадах, перевод учебных заведений на альтернативное отопление);
  • 24 – в сфере здравоохранения (ремонт и реконструкция больниц, в том числе двух отделений ОКБ, областной детской больницы №1, детской и взрослой областных инфекционных больниц);
  • 10 объектов ЖКХ (строительство и реконструкция водопроводов, систем канализации и т.д.);
  • объектов топливно-энергетического комплекса (газификация);
  • объектов культуры (продолжение строительных работ в областной филармонии, реконструкция исторического музея, возрождение памятника архитектуры XIX века на территории музея Сковороды);
  • объектов физкультуры и спорта (строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Красноградском и Чугуевском районах, реконструкция ДЮСШ).

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