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Папа римский предлагает подправить текст молитвы «Отче наш»

Папа римский предлагает подправить текст молитвы «Отче наш»
Папа Римский Франциск предлагает изменить текст переводов одной из основных и самых известных христианских молитв «Отче наш».
Об этом он рассказал в интервью итальянским журналистам, сообщает Mirror.

«По словам понтифика, строка, в которой Бога просят «не введи нас в искушение», является не совсем точной, ведь согласно нынешней версии молитвы может показаться, что сам Бог «вводит в искушение», – говорится в сообщении.

Папа Франциск подчеркнул, что Римско-католической церкви следует принять другой перевод, который лучше отражает суть молитвы. В частности, во французской католической церкви уже принят перевод, в соответствии с которым соответствующая строка звучит как «не дай нам впасть в искушение».

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