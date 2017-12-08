Папа римский предлагает подправить текст молитвы «Отче наш» 8 декабря 2017 г. источник 0 1

Папа Римский Франциск предлагает изменить текст переводов одной из основных и самых известных христианских молитв «Отче наш».

Об этом он рассказал в интервью итальянским журналистам, сообщает Mirror.



«По словам понтифика, строка, в которой Бога просят «не введи нас в искушение», является не совсем точной, ведь согласно нынешней версии молитвы может показаться, что сам Бог «вводит в искушение», – говорится в сообщении.



Папа Франциск подчеркнул, что Римско-католической церкви следует принять другой перевод, который лучше отражает суть молитвы. В частности, во французской католической церкви уже принят перевод, в соответствии с которым соответствующая строка звучит как «не дай нам впасть в искушение».