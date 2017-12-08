Харьков

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В Харькове увековечат память ректора ХАИ

В Харькове увековечат память ректора ХАИ
Открытие мемориальной доски ректору Национального аэрокосмического университета им. Жуковского «Харьковский авиационный институт» состоится 12 декабря.
Начало – в 13.00. Доску установят на главном корпусе вуза, сообщили в пресс-службе ХАИ.
Справка
Владимир Кривцов родился 12 декабря 1946 года в Харьковской области.

В 1971 году окончил Харьковский авиационный институт по специальности «самолетостроение».

В 1971—1976 годах — инженер кафедры прочности летательных аппаратов Харьковского авиационного института.

В 1976—1980 годах — ассистент, старший преподаватель кафедры 107 ХАИ.

В 1980—1989 годах — инструктор, заместитель заведующего отделом, заведующий отделом науки и учебных заведений Харьковского обкома КПУ.

В 1989—1998 годах — проректор по научной работе ХАИ. В 1997 году защитил докторскую диссертацию на тему «Концепция создания технологических систем производства деталей летательных аппаратов с использованием импульсных методов обработки».

С февраля 1998 года — ректор ХАИ. Руководитель отдела аэрокосмической техники Академии инженерных наук Украины.

Автор и соавтор более 160 научных работ.

Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники за разработку теоретических основ и внедрение высокопродуктивных технологий, которые повышают ресурс и надежность работы деталей и узлов двигателей (2001)

Заслуженный деятель науки и техники Украины (2004).

Владимир Кривцов скончался 24 июня 2017 г.

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