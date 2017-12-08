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Юные фигуристы Харькова с медалями вернулись из Херсона

Юные фигуристы Харькова с медалями вернулись из Херсона
Четвертый этап всеукраинских соревнований состоялся с 5 по 7 декабря.
Среди кандидатов в мастера спорта победу среди юношей завоевал харьковский фигурист Михаил Лейба. В сумме короткой и произвольной программы судьи поставили за его выступление 127.78 балла. Второе место было за одесситом Сергеем Соколовым (111.98 балла), а третье занял еще один харьковский фигурист Артем Штих (104.46 балла).

В соревнованиях среди юношей 2006-2007 года золотая медаль была на счету харьковского фигуриста Матвея Ефименко (56.44 балла). В младшей категории - 2007-2008 годы рождения – победа также была за харьковчанином Арсением Диденко (31.76 балла).

Еще две медали завоевали девушки. Мария Кадиева стала победительницей соревнований среди спортсменок 2004-2005 годов рождения. В сумме произвольного и короткого танца харьковчанка получила от судей 84.84 балла. Ближайшую соперницу она превзошла на 7.57 балла.

София Гордиенко в категории «девочки 2007-2008 годов рождения» с результатом 37.36 балла заняла второе место. Первое было за представительницей Днепропетровской области Екатериной Жеребко (37.61 балла).

Следующий – пятый этап – Всеукраинских соревнований юных фигуристов состоится в феврале 2018 года в Харькове, сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

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