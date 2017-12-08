Общество

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На Харьковщине создан новый ландшафтный заказник

На Харьковщине создан новый ландшафтный заказник
На его территории будут охранять 11 видов животных, внесенных в европейский Красный список, и 31 – из Красной книги Украины.
Также на территории ландшафтного заказника местного значения «Синичинский», который создали в Изюмском районе, сохранились 11 видов растений, занесенных в Красную книгу Украины, 33 вида растений и 48 видов животных – из Красного списка Харьковской области.

Решение о создании заказника подготовил Департамент экологии и природных ресурсов ХОГА. 7 декабря его утвердили депутаты областного совета в ходе очередной сессии, сообщает пресс-служба ХОГА.

Ориентировочная площадь заказника – 285,6 га. Целью его создания является сохранение в естественном состоянии типичного пойменного водно-болотного комплекса. На территории ландшафтного заказника «Синичинский» расположены пойменные леса, высокотравные и осоковые болота, представлены остатки лесов 90-120-летнего возраста (дуб, ясень), фрагменты меловых и песчаных степей».
Справка
По состоянию на 1 декабря 2017 года в природно-заповедном фонде Харьковской области насчитывалось 242 территории и объекта общей площадью 74151,34 га.

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