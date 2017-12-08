В харьковской опере пройдет благотворительный концерт «Классическая феерия» 8 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

23 декабря самые известные музыканты со всего мира и Молодежный академический симфонический оркестр «Слобожанский» соберутся вместе ради помощи детям.