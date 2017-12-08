Харьков

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Харьковский военный госпиталь получил специализированное оборудование для лапароскопии

Харьковский военный госпиталь получил специализированное оборудование для лапароскопии
Оборудование стоимостью 100 тысяч гривен медицинскому учреждению передали представители компании "Укргазвыдобуток", входящей в группу частных газодобывающих компаний Smart Energy, и представители благотворительного фонда "Харьков с тобой".
Специализированное оборудования для лапароскопии в наше время - это уже необходимость, рассказывают в военном госпитале. Благодаря ему удается при операционном вмешательстве обойтись маленькими отверстиями вместо больших разрезов, как при обычной операции. Это ускоряет процесс выздоровления. Ежегодно в военном госпитале делают в среднем 400 операций только на грудной клетке и брюшной полости с помощью лапароскопического оборудования. Новое оборудование, говорят в госпитале, позволит увеличить количество операций:

- Это оборудование для нас очень важно. Это камера для лапароскопической стойки "Олимпус", с помощью которой выполняются малоинвазивные оперативные вмешательства. Это позволяет оказывать специализированную помощь и позволяет быстрее возвращать в строй военных, – говорит Вячеслав Куренной, начальник отделения эндоскопической хирургии Харьковского военного госпиталя.

 С просьбой помочь военному госпиталю в компанию "Укргазвыдобуток" обратились волонтеры.

- В ноябре месяце к нам обратился наш друг майор Бурлака, он здесь проходил лечение, который рассказал, что очень большая беда, очень много раненых, проблема с оборудованием в госпитале. Мы вспомнили о нашем друге Вадиме Мохове, обратились к нему, и ответ был "конечно же, поможем", - рассказал Андрей Шейнин, директор благотворительного фонда "Харьков с тобой".

По словам руководителя ЧАО "Укргазвыдобуток" Вадима Мохова, это уже не первая помощь компании госпиталю.

- В 2014 году мы приобрели пять аппаратов искусственной вентиляции легких, мобильный рентген-аппарат, полностью артроскопическую стойку, ее оборудование. Стоимость оборудования,  которое мы передали Харьковскому военному госпиталю в 14-м году - около 4 миллионов гривен.

Благодаря этому были спасены жизни многих воинов. В компании "Укргазвыдобуток " говорят, планируют помогать Харьковскому военному госпиталю и в дальнейшем. Кроме того, компания оказывает помощь в виде медицинского оборудования для поликлиник и районных больниц.

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