Минздрав рассказал украинцам, что и в каких количествах им нужно есть 8 декабря 2017 г. источник 0 0

Минздрав принял новые суточные нормы питания. Суточные нормы физиологических потребностей украинцев в белках, жирах углеводах и энергозатратах не пересматривались на протяжении 18-ти лет.

Новые нормы питания отличаются от старых тем, что детям в возрасте от 3 до 17 лет калорийность уменьшена, относительно взрослого населения – калорийность осталась прежней, но увеличено количество белков, жиров и уменьшен вес углеводов.



Отныне калорийность питания детям и подросткам снизили в сутки на 15% в среднем. Детям советуют есть меньше сладкого (быстрых углеводов), относительно подростков МОЗ советует употреблять больше белков (мяса) и меньше жиров (особенно сала и масла), а также есть меньше углеводов – это каши, хлеб, сладости. Взрослому населению ведомство рекомендует снизить употребление углеводов в сутки (снизили на 50 грамм), а белков (увеличили на 12 грамм) и жиров (увеличили на 15 грамм) наоборот увеличить.



По информации Минздрава, новые нормы более сбалансированы и полезны для здоровья. Относительно снижения калорийности рациона детей ведомство утверждает, что старые нормы питания устарели и являлись завышенными по употреблению углеводов. Что провоцировало у детей избыточный вес и ожирение. Подросткам же рекомендовано употреблять больше белковой пищи для лучшего роста и наращивания мышечной массы.



В свою очередь диетологи считают совсем иначе. Одни специалисты считают, что старые детские нормы соответствовали рекомендациям ВООЗ. А другие уверены, что современные дети менее активны, поэтому калорийность урезана обоснованно. Диетологи отметили, что данные рекомендации общего характера, поскольку детям, посещающим спортивные секции, требуется больше калорий, чем детям с меньшими физическими нагрузками.