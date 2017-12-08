Афиша «Вечернего Харькова»: куда податься в выходные дни (9-10 декабря)

На этой неделе все прочие события для украинцев затмила особенная премьера. На большие экраны вышла картина «Киборги» об уже легендарных защитниках Донецкого аэропорта.

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(Украина, 2017)Жанр: боевик, военный, драмаРежиссер: Ахтем СеитаблаевВ ролях: Макар Тихомиров, Андрей Исаенко, Виктор Жданов, Александр Пискунов, Роман Ясинский, Вячеслав Довженко, Константин Темляк, Роман Семисал, Наталья Мосейчук, Александр Загородний«В многочисленных беседах с бойцами, когда мы обсуждали современное состояние нашей страны, я часто слышал одну вещь, с которой я и отправился снимать этот фильм. Это было понимание того, что не так быстро все происходит в нашей стране. Но, тем не менее, каждое утро каждый боец чистит свое оружие, чтобы помочь стране измениться. Наша команда пыталась снять честное кино о том, как мы болезненно, но все же освобождаемся от всего негативного, что сопровождало нашу историю», – говорит режиссер Ахтем Сеитаблаев.В данном случае нет смысла писать ни о сюжете, ни о событиях, на которых основана эта лента – все события с фотографической точностью еще стоят перед глазами. Четыре месяца, день за днем, Украина проживала со своими героями, молилась о них, страдала, гордилась, ликовала и плакала. Родные, друзья, боевые товарищи, которые не попали в ДАП, волонтеры и обыкновенные украинцы никогда не забудут те дни и ночи, когда страшно было смотреть, читать и слушать сводки, а не смотреть, не читать и не слушать - просто невозможно.Надо признать, что и сегодня идти на этот фильм больно и страшно, но идти надо. Причин этой необходимости – множество. И одна из них – тот факт, что каждые 5 гривен от приобретенного билета на фильм будут перечислены в фонд "Вернись живым" семьям погибших киборгов.P.S. Все, кто уже побывал на премьере, настоятельно советуют девушкам перед посещением кинотеатра не накладывать макияж.Где посмотреть:Кинотеатр «Парк» (ул. Сумская, 81): 11:20, 15:45, 17:40, 19:20Кинотеатр «8 ½» (ул. Донец-Захаржевского, 6/8): 10:50, 15:40, 18:00, 20:20Кинотеатр «Кинолэнд» (пр. 5Юбилейный, 54): 10:50, 15:10, 19:40, 22:00Multiplex (Мультиплекс) в ТРЦ «Дафи» (ул. Героев Труда, 9): 10:15, 11:20, 13:40, 16:00, 18:20, 20:40, 23:00В кино на этой неделе любителей жанра байопик ждет сразу два фильма.(США, 2017)Жанр: драма, биографияРежиссер: Дэнни СтронгВ ролях: Зои Дойч, Сара Полсон, Кевин Спейси, Николас Холт, Люси Бойнтон, Виктор Гарбер, Хоуп Дэвис, Эми Рутберг, Брайан Д’Арси Джеймс, Джеймс УрбанякКак можно без труда догадаться из названия, фильм посвящен знаменитому, но предпочитавшему вести затворнический образ жизни писателю Джерому Сэлинджеру, который получил всемирную известность после публикации его романа «Над пропастью во ржи».Как известно, картина «За пропастью во ржи», которая получила неоднозначные рецензии критиков, основана на романе Кеннета Славенски «Идя через рожь». В общем, надо признать, все причастные, включая самого Сэлинджера, творили с рожью, что хотели.Где посмотреть:Кинотеатр «8 ½» (ул. Донец-Захаржевского, 6/8): 12:00, 18:40Multiplex (Мультиплекс) в ТРЦ «Дафи» (ул. Героев Труда, 9): 00:10, 14:55, 19:25(США, 2017)Жанр: драма, биографияРежиссер: Джозеф КосинскиВ ролях: Джош Бролин, Майлз Теллер, Джефф Бриджес, Джеймс Бэдж, Дэйл Тейлор Китч, Дженнифер Коннелли, Скотт Хэйз, Алекс Расселл, Бен Харди, Натали ХоллГероическая драма, основанная на реальной истории подразделения американских пожарных «Гранитная гора», 19 членов которого погибло в борьбе со страшным лесным пожаром, случившимся в Аризоне в 2013 году. Еще 22 пожарных пострадали, состояние восьми из них врачи оценивали как тяжелое или критическое.Начавшийся 28 июня пожар к воскресенью принял катастрофические масштабы: огонь распространился практически по всему городку Ярнелл, разделив его на две части и уничтожив 250 жилых домов.В тот раз американские пожарные службы понесли самые большие потери с момента терактов 11 сентября 2001 года.Где посмотреть:Кинотеатр «8 ½» (ул. Донец-Захаржевского, 6|8): 10:00Кинотеатр «Кинолэнд» (пр. Юбилейный, 54): 10:20Оказывается, ангелам тоже не позавидуешь..Режиссер: С. АксеновВ ролях: А Жиляков. Р. Жиров. М. Козюлина. А. Шпилевой Ю. Забутная«Империя ангелов» — одна из самых нашумевших книг известного французского писателя Бернарда Вербера. Главный герой волею пославшей его Судьбы попадает на небеса, где вынужден работать ангелом-хранителем. Под его опекой оказываются две совершенно разные человеческие души: одна из них принадлежит ранимому и взбалмошному французскому писателю, вторая оказывается знакомой нынешнему ангелу еще по прошлой жизни российской переводчицей. Оба подопечных живут своей жизнью, преодолевая препятствия, переживая огорчения и достигая своих целей. А поскольку жизнь — штука сложная и непредсказуемая, то ангел-хранитель едва успевает справляться со своими прямыми обязанностями.Где посмотреть:ХНАТОБ, театрально-концертный центр (ул. Сумская, 25): 9 декабря, 19:00Участники украиноязычного юмор-шоу «Варьяты» «пошли другим путем» в деле ухахатывания народа.Ведущий: Сергей ПритулаВ ролях: Виталий Тыльный, Сергей Полупан, Валентин Сергийчук, Владимир Жогло, Владимир Ковцун«Есть два метода, которые я называю путями наименьшего сопротивления, - это шутки с матом и о политике. Первое - понятно: еще "Камеди клаб" показывал - даже если миниатюра не смешная, вставил у нее один мат, и она приобретает совсем другие краски. О политике - это в нашем заполитизированном обществе в 90% прямое попадание в смех. Но конъюнктура рынка сейчас такова, что пирог большой, и людей хватает на всех. Я получаю фидбэк от нашего зрителя - они благодарят нас за то, что мы не лезем в политику. Поэтому мы не страдаем», - рассказывает ведущий шоу и его отец-основатель Сергей Притула.По его словам, их шутки никогда не устареют, в то время как зарисовки о политике спустя месяц, полгода или год уже не вызовут даже мимолетной улыбки."А мы можем миниатюру, которую сделали пять лет назад, спокойно возить и далее по концертам. Например, наша миниатюра о том, как человек взял женщину на зимнюю рыбалку, и через десять лет может быть в нашей программе. Ничего не поменяется. Главное, чтобы остались зима, рыбалка, мужчины и женщины", - говорит Притула.Экономненько, че...Где посмотреть:ККЗ «Украина» (ул. Сумская, 35): 9 декабря, 19:00