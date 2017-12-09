Грядущее повышение минималки харьковчан не радует

В минувший четверг, 7 декабря, Верховная Рада приняла главный финансовый документ страны. Минимальная заработная плата украинцев с января, согласно бюджету на 2018 год, поднимается до 3723 гривен. Повысится ли благосостояние народа?
В государственном бюджете на 2018 год предусмотрено увеличение минимальной заработной платы на 523 гривны. Между тем президент Петр Порошенко призвал Кабинет министров выйти в будущем году на уровень минимальной зарплаты в 4100 гривен.
— Мы сможем проанализировать улучшение инвестиционнного климата и поступления в бюджет по итогам полугодия либо трех кварталов и принять решение о повышении минимальной заработной платы до 4100 гривен, – сказал президент.
Правда, харьковчане такому подарку к Новому году особо не радуются.
— Вы знаете, для меня эти цифры – пустой звук, — признается сотрудник одного из частных харьковских предприятий Анатолий. – Помню, когда подняли минималку до 3200 гривен, появилась надежда: вот теперь заживем, все-таки доход увеличивается вдвое. Но этих денег я так и не увидел. Официально мне начислялась повышенная зарплата, а на деле получал ту же сумму. Зато цены сразу подскочили. Так что я уже не рассчитываю, что мое благосостояние улучшится.
Безработный Николай с предыдущим повышением минимальной зарплаты потерял работу.
— Предприятие, чтобы выжить, провело сокращение – я попал в число уволенных. Тех, что остались, – перевели на неполный рабочий день. Некоторые согласились работать без официального оформления, — рассказывает он. – Вот теперь состою на учете в центре занятости.
Госслужащую Людмилу очередное, казалось бы, повышение достатка в семье тоже не вдохновляет.
Представляю, как все опять подорожает. Тем более что повышение повлечет за собой и увеличение всевозможных социальных выплат, привязанных к минимальной заработной плате. А госрегулирование на социально значимые продукты отменили. Кто будет цены сдерживать? Прибавку к зарплате, как и в прошлый раз, я вряд ли почувствую — с меня сняли все надбавки и доплаты, в результате сумма на руки осталась прежней, — поделилась она.
Какую лазейку найдет работодатель?
Увеличение минимальной заработной платы, повышение соцстандартов – это, конечно, хорошо, но только при условии роста экономики, считает исполнительный директор Харьковского областного регионального отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей Эдуард Набока.
— Когда растет прибыль, соответственно растут и социальные отчисления – и от государственных, и от частных структур. А когда прибыль, несмотря на рост стоимости товаров и услуг, не увеличивается – объемы продаж и оказываемых услуг уменьшаются, – что остается делать бизнесу? Есть несколько вариантов, — рассказывает Эдуард Набока. — Первый — увеличивать стоимость своих товаров и услуг. Цены поползут вверх. Это уже происходит – на продукты питания, на самое необходимое. Второй выход – переводить своих сотрудников на еще меньший коэффициент участия в трудовой деятельности. Третий – использовать трудовые договоры, согласно которым сотрудники выполняют разовые работы. Четвертый – проводить сокращения сотрудников. Пятый – когда несколько компаний объединяются в одну и на свой страх и риск используют труд сотрудников нелегально под угрозой получения больших штрафов согласно трудовому законодательству. А некоторые и вовсе закрывают свой бизнес. Допустим, в охранном и почтовом бизнесе после последнего повышения минимальной заработной платы сокращения произошли в 10-15 раз.
Какой вариант выберет предприниматель, зависит от того, на каком уровне потерь он находится.
— Я, например, знаю, что многие сегодня переводят свои активы в другие страны – туда, где более лояльное налоговое законодательство и законы о труде позволяют вести бизнес, — продолжает Эдуард Набока.
Люди живут, как последний день
Рост экономики повышение минималки тоже не подстегнет, уверен эксперт. Хотя экономисты при власти уверяют, что при повышении минимальной заработной платы увеличится количество денег на руках у населения, украинцы начнут больше покупать, соответственно – увеличится оборот, поскольку вырастет покупательная способность.
— Люди не начнут покупать больше товаров – они потратят деньги на коммунальные услуги, ведь их стоимость постоянно растет, и с 1 января опять поднимется. То есть деньги просто уйдут на то, чтобы оплатить возросшую стоимость коммунальных услуг – вот и все, — не сомневается Эдуард Набока. — Тем более что с очередным повышением минималки многие снова лишатся субсидии, либо же ее сумма существенно сократится. А это значит, что людям придется еще больше выкладывать из собственного кармана. Так что на товары деньги практически не пойдут, что однозначно не приведет к прямому росту экономики.
По словам Эдуарда Набоки, из разговора со многими бизнесменами, которые занимаются торговлей – как в бутиках, так и на рынках, – он сделал вывод: люди сейчас вообще почти ничего не покупают.
— Деньги тратят на еду, а если что-то остается, на то, чтобы куда-то поехать. То есть живут, как последний день, — говорит он. — Это общая тенденция. А отдых наших граждан за рубежом денег бюджету практически не приносит. Туроператоры – единственные, кто оказывается в этой ситуации в выигрыше.
По словам Эдуарда Набоки, представители более ста бизнес-ассоциаций Украины провели серьезный анализ сегодняшнего состояния экономики и пришли к выводу, что ситуация плачевная.
— Как развиваться тому же бизнесу, если ставки по кредитам у нас самые высокие в Европе. Плюс из более 180 банков на сегодняшний день осталось меньше сотни. У огромного количества бизнесменов там зависли деньги. И если физическое лицо — предприниматель может рассчитывать хоть на какое-то возмещение средств из Фонда гарантирования вкладов, то юридическому лицу никто ничего не гарантирует. В результате люди вкладывают деньги в банки с иностранным капиталом, которых у нас не так уж много, порой на невыгодных для себя условиях. Либо выводят средства за рубеж. Вот такие у нас сегодня реалии…