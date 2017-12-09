Грядущее повышение минималки харьковчан не радует 9 декабря 2017 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

В минувший четверг, 7 декабря, Верховная Рада приняла главный финансовый документ страны. Минимальная заработная плата украинцев с января, согласно бюджету на 2018 год, поднимается до 3723 гривен. Повысится ли благосостояние народа?