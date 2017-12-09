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Предприимчивые «жертвы» помогают ловить мошенников

Предприимчивые «жертвы» помогают ловить мошенников
Предприимчивые «жертвы» помогают ловить мошенников Мошенники с завидным постоянством продолжают облапошивать доверчивых харьковчан, а те с удовольствием ведутся на уловки нечистых на руку дельцов.
По данным Патрульной полиции Харькова только за прошлый месяц правоохранители приняли 345 вызовов по поводу мошенничества, а за минувшую неделю поступило 28 обращений. На что же чаще всего клюют жертвы аферистов?

Судя по всему, харьковчане на чужих примерах не учатся — методы, с помощью которых мошенники ловят жертв в свои сети, остаются все те же — о них неоднократно говорено-переговорено и писано-переписано. И тем не менее…

— Чаще всего патрульные, приезжая по вызову, выявляют мошенничество, связанное с телефонными звонками, — рассказывает пресс-секретарь Патрульной полиции Харькова Карина Курбанова. — Допустим, с помощью СМС или телефонных звонков преступники под видом сотрудников банка под различными предлогами (например, с банковской карточкой какие-то проблемы, ее нужно восстановить) выманивают личные данные клиента. Причем люди вместо того, чтобы связаться с банком по телефону либо зайти в ближайшее отделение и уточнить информацию, выяснить проблему, начинают отсылать на непонятные номера свои пин-коды, лишаясь в конечном итоге всех своих сбережений.

Еще один распространенный вид телефонного мошенничества, который работает уже несколько лет и, как ни странно, не теряет своей популярности, — «Ваш сын в полиции».

— Звонят по телефону, сообщают, что родственник попал в полицию. Чтобы решить проблему — предлагают уплатить определенную сумму денег. Суммы называются разные — от тысячи до десяти тысяч гривен. Как вариант – перевести на  карточку или оставить пакет с деньгами в определенном месте, — рассказывает Карина Курбанова.

Зачастую, по ее словам, жертвами мошенников становятся пожилые люди, которые сразу же начинают паниковать, достают припрятанные на похороны сбережения, срочно собирают недостающую сумму по родственникам и несут мошенникам.

— Им даже в голову не приходит позвонить сыну, внуку или в полицию и выяснить, действительно ли родной человек попал в неприятную ситуацию. Зачастую оказывается, что родственник, «попавший за решетку», спокойно занимается своими делами или сладко спит, — говорит Карина Курбанова.

А вот молодые более предусмотрительны — многие сразу же соображают, что дело нечисто и чаще всего продумывают комбинации, как вывести мошенников на чистую воду. И после этого сообщают в полицию.

— Благодаря таким предприимчивым «жертвам», правоохранителям нередко удается задержать мошенников на горячем, — делится Карина Курбанова. — В этом году убыло три таких случая.

Еще один «развод», на который харьковчане жалуются патрульным, – беспроигрышная телефонная лотерея.

— Приходит сообщение с предложением перечислить определенную сумму на указанный счет с обещанием гарантированно получить приз, стоимость которого в несколько десятков раз превышает отправленную сумму, — рассказывает пресс-секретарь Патрульной полиции. – Люди, падкие на дармовщинку, отсылают деньги, а ответ – тишина: ни приза, ни денег. И номер уже недействителен.

Очень много мошенников подстерегают харьковчан в интернете, предлагая несуществующие товары и услуги.

— Часто встречаются случаи, когда человек заказывает товар, делает предоплату – частичную, а то и полную стоимость – и больше не видит ни денег, ни товара. Продают все подряд, начиная от несуществующих коньков и заканчивая тракторами, — говорит Карина Курбанова. — Такие обращения мы переадресовываем в киберполицию – там занимаются такими расследованиями. Считаются мошенничеством и случаи, если вам продали технику, которая оказалась в нерабочем состоянии. Независимо от того, где и как вы ее купили, – в магазине, с рук или через интернет. Таких обращений тоже много.

Кроме того, харьковчане нередко попадают под воздействие цыганок-гадалок – на рынке, например.

— Стоит, слушает с открытым ртом, что уготовила ему судьба на ближайшее будущее, а когда пришел в себя – ни денег, ни золота. А вещуньи и след пропал, — говорит Карина Курбанова.

Правоохранители предупреждают: будьте бдительны! Не доверяйте сообщениям и звонкам с незнакомых номеров, ни в коем случае не давайте третьим лицам свои персональные данные, проверяйте правдивость полученной информации, не вносите предоплату за «кота в мешке» и с осторожностью относитесь к общению с посторонними людьми на улицах.

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