Оппозиция требует референдума о продаже земли 9 декабря 2017 г. Мирослава Лебедь 0 0

После бурных дискуссий Верховная Рада продлила еще на год, до 1 января 2019 года, мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в парламенте Александр Вилкул перед голосованием призвал депутатов не дать власти начать распродажу последнего, что осталось у страны и людей – земли.



– Один из вариантов – просто продлить мораторий еще на год. И хоть это полумера, но мы это поддержим, – сказал нардеп. – Однако очередной мораторий не решает проблему по сути, а только дает очередную отсрочку. Эффективным решением должен стать запрет на продажу до проведения всеукраинского референдума. Пусть власть выйдет и скажет: мы, власть, за продажу земли. А мы, оппозиция, выйдем и скажем, что мы против продажи земли. Окончательное решение о том, что делать с землей должен принять народ, которому она принадлежит.



Алесандр Вилкул подчеркнул, что следующим шагом должно стать внесение изменений в переходные положения Земельного кодекса Украины – до проведения и установления результатов референдума ввести запрет на продажу сельхоз земель.