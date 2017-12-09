Политика

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Оппозиция требует референдума о продаже земли

Оппозиция требует референдума о продаже земли
После бурных дискуссий Верховная Рада продлила еще на год, до 1 января 2019 года, мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в парламенте Александр Вилкул перед голосованием призвал депутатов не дать власти начать распродажу последнего, что осталось у страны и людей – земли.

– Один из вариантов – просто продлить мораторий еще на год. И хоть это полумера, но мы это поддержим, – сказал нардеп. – Однако очередной мораторий не решает проблему по сути, а только дает очередную отсрочку. Эффективным решением должен стать запрет на продажу до проведения всеукраинского референдума. Пусть власть выйдет и скажет: мы, власть, за продажу земли. А мы, оппозиция, выйдем и скажем, что мы против продажи земли. Окончательное решение о том, что делать с землей должен принять народ, которому она принадлежит.

Алесандр Вилкул подчеркнул, что следующим шагом должно стать внесение изменений в переходные положения Земельного кодекса Украины – до проведения и установления результатов референдума ввести запрет на продажу сельхоз земель.

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