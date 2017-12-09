Через четверть века в Харьков вернется поезд номер один 9 декабря 2017 г. Олег Столбецов 0 0

С 0 часов 00 минут 10 декабря на железных дорогах Украины, Балтии, Грузии и Европы вступает в силу новый график движения поездов на 2017-2018 годы.

По информации и.о. председателя правления ПАО «Укрзалiзниця» Евгения Кравцова, в нем предусмотрено курсирование в пределах Украины 190 пар поездов, из которых 110 пар — составы, которые будут курсировать целый год, а остальные — дополнительные и летние.



В новом графике появятся новые поезда, часть из которых будет курсировать через Харьков. Прежде всего отметим поезд № 1/2 Ивано-Франковск — Константиновка («Ночной экспресс»), который будет ходить через день. Таким образом, в сети железных дорог Украины снова появится поезд под номером 1/2 после отмены год назад «Столичного экспресса» такой же нумерации, курсировавшего между Киевом и Москвой. А в Харьков «первый» поезд возвращается спустя более четверти века после отмены с распадом СССР ходившего через наш город скорого поезда № 1/2 Москва — Адлер.



Также в годовой график заложены «Ночной экспресс» № 7/8 Одесса — Харьков, который, вероятно, запустят к лету; ежедневный ночной скорый поезд № 46/45 Ужгород — Лисичанск; ночной скорый поезд № 127/128 Ковель — Харьков, который в экспериментальном порядке уже ходит через день с начала ноября. По просьбам пассажиров маршрут «Ночного экспресса» № 115/116 Харьков — Черновцы изменен на Харьков — Рахов, и этому поезду присвоена новая нумерация 15/16. Также изменен номер «Ночного экспресса» Харьков — Ужгород со 113/114 на 17/18, ночного скорого поезда № 233/234 Хмельницкий — Лисичанск на 137/138 и поезда № 195/196 Мариуполь — Бахмут на 95/96 — этот поезд из категории «ночной пассажирский» переведен в «ночной скорый».



Исключены из графика пассажирские поезда № 409/410 Харьков — Лисичанск и № 449/450 Баку — Харьков. Взамен последнего, курсировавшего в период с апреля по октябрь, переведен на круглогодичное курсирование «зимний» пассажирский поезд № 369/370 Баку — Харьков. Его маршрут проляжет через Купянск-узловой, Валуйки, Лиски, Поворино, Волгоград, Астрахань, Махачкалу, Дербент, Сумгаит. А маршрут пассажирского поезда №609/610 Харьков — Лисичанск, прежде ходившего в Лисичанск через Чугуев, а обратно — через Святогорск и Изюм, теперь в оба направления проляжет через Изюм и Святогорск. Сезонный ночной скорый поезд № 270/269 Одесса — Харьков теперь станет двухгруппным и будет ходить по маршруту Одесса — Харьков — Сумы, проходя, таким образом, дважды при следовании в одном направлении станцию Люботин.



Ряду поездов сокращено почти на час время пребывания в пути следования. В частности, это касается ночного скорого поезда № 60/59 Одесса — Харьков и ночного пассажирского поезда № 375/376 Харьков — Херсон.