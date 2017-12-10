Здоровье

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От ночного кошмара поможет волшебный спрей

От ночного кошмара поможет волшебный спрей
Сын говорит, что во сне к нему приходят жуткие существа, которые хотят забрать его с собой. Врач сказал, что это ночные кошмары, но как с ними справиться, объяснил не очень внятно. Хотелось бы помочь ребенку.
Анна
— Каждому ребенку хотя бы раз в жизни снился пугающий или огорчающий его сон, — отвечает харьковский педиатр Игорь Пасечник. — Чаще всего страшные сны снятся детям в дошкольном возрасте, когда появляется страх перед темнотой. У детей старшего возраста и даже у взрослых тоже случаются кошмары. Кошмары, как и большинство снов, происходят в стадии быстрого сна, когда мозг очень активен и сортирует события и новую информацию. И яркие изображения, которые обрабатывает мозг, и эмоции, которые они могут вызвать, нередко кажутся реальными.

Что становится причиной кошмаров, точно неизвестно, говорит медик. Чаще всего они происходят без какой-либо явной причины. Иногда они возникают, когда ребенок страдает от напряжения или перемен в жизни. В тревожных снах могут отразиться переезд на новое место, переход в другую школу, рождение сестры или брата, напряженные отношения в семье. Спровоцировать кошмары может чтение страшных книг, просмотр фильмов ужасов, истории-страшилки перед сном. В кошмарах могут появляться монстры, животные, знакомые люди, места и события, необычно соединенные во сне. Малышам, как правило, снится, что их теряют, преследуют, наказывают или глотают чудовища.

Родители не могут предотвратить кошмары, но могут помочь ребенку справиться с пугающими его сновидениями, считает Игорь Пасечник. Чтобы ребенок видел добрые сны, ему нужно помочь расслабиться. Время сна должно быть связано у ребенка с безопасностью и комфортом, поэтому специалист рекомендует родителям, во-первых, позаботиться о том, чтобы дети ложились спать и просыпались в одно и то же время. Во-вторых, важно, чтобы перед сном в семье был заведен порядок, соблюдение которого помогает ребятишкам успокоиться и чувствовать себя в безопасности: например, принятие ванны, чтение книжек, которые ребенок может слушать, прижавшись к маме или папе, спокойный разговор о приятных событиях дня. Кроме того, прогнать ночные кошмары помогут удобная кровать, любимая игрушка, включенный ночник или оставленный на ночь свет в коридоре.

После ночного кошмара ребенка нужно помочь справиться с пережитым. Игорь Пасечник рекомендует успокоить, заверить, что вы рядом. Объясните, что кошмар – это лишь сон, что страшное из кошмара не произошло в реальности и после пробуждения все закончилось. Дайте понять ребенку, что вы понимаете его страхи. Расскажите, что все видят сны, и иногда они бывают страшными, так сто немудрено испугаться – это естественно. А еще педиатр советует использовать силу «волшебства». Например, можно продемонстрировать, что придуманные монстры улетучиваются от применения волшебного спрея, а затем проверить в шкафу или под кроватью, заверив ребенка, что там никого нет.

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