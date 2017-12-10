В Харьков приедут два президента

На следующей неделе в Харьков приедет президент Польши Анджей Дуда.

В среду, 13 декабря, Дуда почтит память убитых сотрудниками НКВД польских солдат, которые похоронены на кладбище жертв тоталитаризма в Харькове, сообщает пресс-служба главы польского государства.



В рамках визита Анджей Дуда встретится с президентом Украины Петром Порошенко, наблюдателями от специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и представителями Программы развития Организации объединенных наций.



Основной темой переговоров станет политика безопасности в контексте ситуации на востоке Украины.