В Харьков приедут два президента
10 декабря 2017 г.
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10 декабря 2017 г.
В среду, 13 декабря, Дуда почтит память убитых сотрудниками НКВД польских солдат, которые похоронены на кладбище жертв тоталитаризма в Харькове, сообщает пресс-служба главы польского государства.
В рамках визита Анджей Дуда встретится с президентом Украины Петром Порошенко, наблюдателями от специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и представителями Программы развития Организации объединенных наций.
Основной темой переговоров станет политика безопасности в контексте ситуации на востоке Украины.
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