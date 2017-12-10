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В Харькове свирепствуют мошенники

В Харькове свирепствуют мошенники

Главное управление Нацполиции в Харьковской области предупреждает харьковчан о мошенниках и напоминает о мерах предосторожности.
Например, если вы получили звонок от «близкого родственника или знакомого» и вас просят передать деньги якобы сотруднику правоохранительных органов за избежание уголовной ответственности, задайте ряд прямых вопросов. Они должны быть такими, ответы на которые знаете только вы и ваш родственник.

Если на улице к вам подошел подозрительный человек или якобы работник правоохранительных органов, спросите, в каком подразделении или отделе полиции работает этот человек, попросите показать удостоверение.

Предприимчивые «жертвы» помогают ловить мошенников


Если к вам домой пришел неизвестный, который представился работником социальной службы и предложил обменять старые денежные купюры на новые, не передавайте деньги этому человеку. Проверьте его удостоверение и откажитесь от предложения. Для обмена старых купюр на новые обратитесь в банковское учреждение.

«Уважаемые граждане, ни в коем случае не говорите о наличии у вас денег и не передавайте имеющиеся средства неизвестным лицам, с которыми вы только познакомились на улице. Не переводите средства на чужие счета, не называйте свой адрес, куда могут приехать сомнительные люди, чтобы забрать деньги», – отметили в  полиции.

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