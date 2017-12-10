Украина не будет менять закон об образовании 10 декабря 2017 г. источник 0 0

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что никакие изменения в статью 7 "Язык образования" закона об образовании вноситься не будут.

Выступая на конференции ко Дню местного самоуправления во Львовской области, Парубий сообщил, что у него был разговор с представителями Венецианской комиссии, "и было согласовано, что седьмая статья закона "Об образовании" меняться не будет".



"Она останется в принятой редакции", - приводятся слова спикера на сайте парламента.



Напомним, 5 сентября Верховная Рада 255 голосами приняла закон "Об образовании", который, в частности, регулирует вопрос использования украинского языка в сфере образования. 28 сентября закон вступил в силу.



Закон предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса предметы должны преподаваться на украинском языке.



Официальные органы ряда стран, которые имеют большую диаспору в Украине, выразили протест из-за этой нормы.



Чтобы снять претензии, Украина передала закон "Об образовании" на анализ Венецианской комиссии (орган Совета Европы). В пятницу комиссия обнародовала свои выводы к документу. Венецианская комиссия отметила, что закон не предусматривает возможности применения языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности русского. Эксперты ВК рекомендовали внести правки в статью 7 и заменить соответствующую норму более сбалансированной.