Украина

  • 81
    •  / 

Украина не будет менять закон об образовании

Украина не будет менять закон об образовании
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что никакие изменения в статью 7 "Язык образования" закона об образовании вноситься не будут.
Выступая на конференции ко Дню местного самоуправления во Львовской области, Парубий сообщил, что у него был разговор с представителями Венецианской комиссии, "и было согласовано, что седьмая статья закона "Об образовании" меняться не будет".

"Она останется в принятой редакции", - приводятся слова спикера на сайте парламента.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада 255 голосами приняла закон "Об образовании", который, в частности, регулирует вопрос использования украинского языка в сфере образования. 28 сентября закон вступил в силу.

Закон предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса предметы должны преподаваться на украинском языке.

Официальные органы ряда стран, которые имеют большую диаспору в Украине, выразили протест из-за этой нормы.

Чтобы снять претензии, Украина передала закон "Об образовании" на анализ Венецианской комиссии (орган Совета Европы). В пятницу комиссия обнародовала свои выводы к документу. Венецианская комиссия отметила, что закон не предусматривает возможности применения языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности русского. Эксперты ВК рекомендовали внести правки в статью 7 и заменить соответствующую норму более сбалансированной.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей10 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.573 грн
100 USD 2710.93 грн
100 EUR 3183.18 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи