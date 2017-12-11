Курсы валют НБУ на 11 декабря 2017 года
11 декабря 2017 г.
Вечерний Харьков
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11 декабря 2017 г.
Вечерний Харьков
Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:
2710,9345 гривны за 100 долларов (-1,0018);
3183,1793 гривны за 100 евро (-13,1088);
4,5730 гривны за 10 рублей (-0,0006).
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|100 EUR
|3183.18 грн
|10 RUB
|4.573 грн
|100 USD
|2710.93 грн