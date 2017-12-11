Экономика

  • 140
    •  / 

Курсы валют НБУ на 11 декабря 2017 года

Курсы валют НБУ на 11 декабря 2017 года
Национальный банк Украины на 11 декабря 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс гривны до 27,10 гривен за доллар.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2710,9345 гривны за 100 долларов (-1,0018);

3183,1793 гривны за 100 евро (-13,1088);

4,5730 гривны за 10 рублей (-0,0006).

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей11 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3183.18 грн
10 RUB 4.573 грн
100 USD 2710.93 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи