Курсы валют НБУ на 11 декабря 2017 года 11 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Национальный банк Украины на 11 декабря 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс гривны до 27,10 гривен за доллар.