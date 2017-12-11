Обзор новостей за 4–10 декабря: самое важное в Харькове, Украине и мире за неделю (аудио, видео)

Похождения грузина в Украине, ломки терминалов и сознания, планы власть имущих и предложения богоприближенных, системные ошибки и фильм, который нельзя не смотреть – в таком информационном поле прошла очередная ноябрьская неделя.
В аудиоподкасте звучит песня Святослава Вакарчука
«Не твоя війна» (гурт «Океан Ельзи»)
В понедельник в Харькове продолжились страсти по терминалам. Какие-то неизвестные, склонные к вандализму, продолжили портить терминалы по продаже электронных билетов. Если за первые дни работы терминалов было испорчено больше 10 аппаратов, то в понедельник поврежденного оборудования набралось на три десятка. Городские власти сделали ряд официальных и неофициальных заявлений, дескать, этот деструктив целенаправлен на срыв введения новой системы оплаты проезда. Что и говорить, вандалы основательно подошли к порче терминалов – дорогостоящие предметы оказались залиты клеем, строительной пеной, залеплены жвачкой и зубной пастой, разрисованы и засорены окурками. А какие-то «укурки» еще и ухитрились порезать провода валидаторов непосредственно в салонах троллейбусов. Вся эта картина м̶а̶с̶л̶о̶м̶... клеем, действительно наталкивает на мысль, что вредители – кто-то из сведущих, причастных к процессу извлечения выручки из пассажирских перевозок.
Впрочем, все это догадки. Дождемся выводов следствия – полиция пообещала расследовать факты.
Во вторник шуму наделал и без того нашумевший украинский политик грузинского разлива. Весь день силовые ведомства ловили Саакашвили. С утра в киевской квартире лидера «Движения новых сил» Михеила Саакашвили наблюдались движения правоохранителей, нагрянувших с обыском. При этом сам Саакашвили залез на крышу. Где его таки удалось поймать, снять и запихнуть в автомобиль полиции. Сторонники бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области, конечно же, стали блокировать проезд. На что силовики взяли автомобиль в кольцо и способствовали его продвижению, пускай и малой скоростью, в нужном им направлении. В какой-то момент активистам удалось освободить своего кумира. Который уже пешком и в «кандалах» на одной руке пошел (на одной руке пошел? Или на одной руке в «кандалах»? БДСМ какой-то...) вместе с толпой на Майдан. Из-за чего генеральному прокурору Юрию Луценко пришлось даже отложить поездку в США на Глобальный форум по возврату активов, ради объяснения Верховной Раде, что он думает и предпринимает по этому поводу. Генпрокурор сообщил, что у следствия есть данные о передаче беглым олигархом Сергеем Курченко людям Саакашвили 500 тысяч долларов в обмен на возвращение активов, которые Курченко потерял после бегства в Москву. Назвав Саакашвили реваншистом, Юрий Луценко не преминул отдать должное спецслужбам, заявив о нейтрализации московского плана «русской зимы» в Киеве. При этом Луценко отметил, что некоторые другие украинские политики также подозреваются в незаконных действиях. И пообещал вывести всех на чистую воду, и другие сенсации.
В Харькове тоже случилась своего рода сенсация. На чистую воду вывели идеологов коммунизма, которые, правда, уже мало кого интересуют, но тем не менее. Так вот. Во время шурфования места, где якобы покоился большевик Николай Руднев, кроме какого-то мусора под могильной плитой ничего не нашли. Таким образом, на практике разоблачен еще один коммунистический фейк. По результатам раскопок составлен соответствующий акт, на основании которого Министерство культуры должно изменить статус захоронения. Надгробной плиты на этом месте не будет. Тем паче, что в 2015 году в рамках декоммунизации площадь Руднева переименована в площадь Героев Небесной сотни.
В среду в Украине отметили День Вооруженных сил. Именно 6 декабря 1991 года был принят Закон «О Вооруженных силах Украины». А День Вооруженных сил Украины был учрежден постановлением Верховной Рады Украины в 1993 году.
В этой же «номинации» («горе та й годі») выступило еще одно сообщение. Россию не допустили к участию в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Решение было принято 5 декабря на заседании исполкома МОК и вступило в силу немедленно. Исключение будет сделано только для чистых в плане допинга спортсменов, которые смогут выступить под нейтральным (олимпийским) флагом. А на церемониях их возможного награждения будет исполняться олимпийский гимн, а не гимн России. На форме спортсменов не будет символики или флага РФ. Вот так. Без шевронов на формах солдат, без имен на могилах, без эмблем на самолетах… А теперь и без флага и гимна на Олимпиаде. Страна Error 404...
А закончился день вполне спортивно: донецкий «Шахтер» одолел английскую команду «Манчестер Сити» cо счетом 2:1. Поговаривают, это стадион «Металлист» такой фартовый. Теперь этому стадиону предстоит еще одно международное испытание: принять матч 1/8 Лиги чемпионов. Впрочем, это уже другая история и другой день в истории.
В четверг президент Соединенных Штатов Америки, «великий и ужасный» Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. Дескать, прошлые подходы к конфликту, такие как откладывание этого признания, не привели к мирному урегулированию. Это, мол, давно назревший шаг для продвижения мирного процесса и достижения прочного соглашения. И объявил о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. А это уже серьезно! Заявление Трампа спровоцировало в Иерусалиме беспорядки. В стычке с полицией у Шхемских ворот Старого города в Иерусалиме участвовали десятки арабов. На границе с Газой палестинцы забросали камнями пограничные заграждения. В Хевроне в беспорядках приняли участие десятки палестинцев. Увеличилось число террористических атак.
В тот же день Еврокомиссия подала в суд ЕС на Венгрию из-за внесенных в апреле 2017 года изменений в закон об образовании, который ограничивает в правах университеты из ЕС. Венгрию хотят обязать привести закон в соответствие с законодательством Евросоюза. Вот где, оказывается, собака порылась! Венгрия пыталась (и пытается) диктовать условия Украине по поводу закона об образовании. На самом деле, что называется, с больной головы – на здоровую! В Венецианской комиссии посчитали, что измененный венгерский закон о высшем образовании ужесточает правила для иностранных вузов, хотя по законам ЕС университеты могут быть размещены и оказывать свои услуги в любой точке Евросоюза. Тем самым Венецианская комиссия не поддержала претензии Венгрии к украинскому закону «Об образовании». В частности, Венецианская комиссия подчеркнула, что вопросы содержания и объема прав относятся исключительно к компетенции Конституционного Суда Украины.
А Папа римский предложил подправить текст молитвы «Отче наш». Мол, строка, в которой Бога просят «не введи нас в искушение», является не совсем точной. Ведь согласно нынешней версии молитвы может показаться, что сам Бог «вводит в искушение». Папа Франциск подчеркнул, что Римско-католической церкви следует принять другой перевод, который лучше отражает суть молитвы. В частности, во французской католической церкви уже принят перевод, в соответствии с которым соответствующая строка звучит как «не дай нам впасть в искушение». Да уж, на каждого великого автора найдется внимательный редактор.
Выходные на то и считаются выходными, чтобы куда-нибудь выйти. И культурно-просветительская афиша аккурат поспевает к окончанию рабочих будней. Тем более, что на прошедшей неделе все прочие события для украинцев затмила особенная премьера. На большие экраны вышла картина «Киборги» об уже легендарных защитниках Донецкого аэропорта. Четыре месяца, день за днем, Украина проживала со своими героями, молилась о них, страдала, гордилась, ликовала и плакала. Родные, друзья, боевые товарищи, которые не попали в Донецкий аэропорт, волонтеры и обыкновенные украинцы никогда не забудут те дни и ночи, когда страшно было смотреть, читать и слушать сводки. А не смотреть, не читать и не слушать – просто невозможно. Смотреть этот фильм больно и страшно, но смотреть надо. Причин этой необходимости – множество. И одна из них – тот факт, что каждые 5 гривен от приобретенного билета на фильм будут перечислены в фонд «Вернись живым» семьям погибших киборгов.