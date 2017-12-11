Экспонаты «ЛандауЦентра» разговаривают с посетителями 11 декабря 2017 г. Коллектив «ЛандауЦентра» 0 0

Вы знаете, с чего начинается любой интерактивный научный центр? С любопытства.

Вот любопытно же, как работает, скажем, закон отражения света, или что такое перископ, или почему мячик держится в непрерывном потоке воздуха и при этом не падает? Каждая новая идея человека требует помощи изобретателей и экспериментаторов. Так рождаются научные экспонаты и установки.



В учебном центре «ЛандауЦентр» Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина всегда есть на что посмотреть и чему поучиться. За последние несколько месяцев на площадках «ЛЦ» появились новые интересные экспонаты. Поговорим о них.



С недавних пор всем известная комната высоких энергий, где своими невероятными молниями сверкает (в прямом смысле этого слова) катушка Теслы, пополнилась новым экспериментальным образцом – трубкой Кундта. На одном ее конце находится динамик, второй конец заглушен. Звуковые волны от динамика и отраженные от заглушки накладываются друг на друга и образуют стоячие волны. Они возникают на резонансных частотах, при которых громкость звука резко возрастает. Поэтому трубка Кундта – это экспонат, который ну очень хорошо слышно!



Или, скажем, экспонат «Черная дыра». Эту конструкцию можно считать простой визуализацией геометрической теории тяготения Эйнштейна, из которой следует, что массивное тело звезды или черной дыры искривляет пространство-время вокруг себя в виде воронки, а планеты и другие тела не притягиваются к звезде, а просто движутся, исходя из формы пространства.



Используем для эксперимента обычные монетки. Пуская их по поверхности «Черной дыры», мы можем наблюдать траекторию их движения. А еще – как долго они удержатся на поверхности и не попадут в воронку. Очень занимательный эксперимент! Нравится и взрослым, и детям.



Удивляет многих посетителей работа забавного перископа. От обычного он отличается тем, что верхнее зеркало поворачивается относительно нижнего вокруг вертикальной оси. Что же мы видим в результате? Привычные предметы в зеркальном отражении расположены немного странно: то вниз головой, то боком. И это весьма оригинально.



Также оригинальностью отличается большой треугольный калейдоскоп, куда может зайти каждый. Попадая внутрь, ты видишь себя с разных сторон и многократно. Очень впечатляет симметрия бесконечности.



Безусловно, интерактивный центр науки – это в первую очередь база научных экспонатов. Без мысли ученого, а затем идей инженера, конструктора, мастера, целой армии экспериментаторов, экспонат построить невозможно. Поэтому крайне важно уметь работать в добром и прогрессивном коллективе, который готов подарить миру уникальное и неповторимое творение.