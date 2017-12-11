Советы от ВХ

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Производители вводят покупателей в заблуждение

Производители вводят покупателей в заблуждение
ГП «Харьковстандартметрология» провело потребительскую экспертизу гречневой крупы.
Для исследований было закуплено восемь образцов гречневой крупы «ядрица быстроразваривающаяся первого сорта». Огромное количество нареканий вызвала маркировка товара.

Закупленные образцы проверили в Государственной испытательной лаборатории ГП «Харьковстандартметрология», в частности на соответствие потребительской маркировки. Из восьми проверенных образцов гречневой крупы пять имеют замечания.

Маркировка должна обеспечить предоставление потребителю доступной, достоверной и своевременной информации о пищевом продукте и не вводить потребителя в заблуждение. Однако именно к достоверности информации, указанной в маркировке, возникли вопросы.
Во-первых, у половины производителей – полная путаница с обозначением нормативного документа на гречневую крупу, а это же основной документ, которым регламентированы требования к качеству и безопасности готовой продукции. На потребительских упаковках гречневой крупы ТМ «Кашевар», ТМ «Посад» и ТМ «ОЛЛЕ» вместо действующего «ДСТУ 7697:2015» указан «ГОСТ 5550-74», который с 01.08.2016 г. утратил силу. А на упаковке гречневой крупы производства ООО «Харпрод» («Супермаркет «Рост») вообще указан стандарт, которого не существует, – «ДСТУ 5550-74». Возникает вопрос: на основании какого нормативного документа изготовляется вся эта продукция, знают ли производители требования действующего национального стандарта ДСТУ 7697:2015 и придерживаются ли их?

Во-вторых, производитель крупы гречневой ТМ «Казан-ок» указал, что его гречневая крупа «высшего сорта», которого вообще не существует. Фактически по показателям качества продукция соответствует первому сорту. Здесь возникает еще один вопрос: сознательно ли производитель вводит потребителей в заблуждение и таким образом выделяет свой продукт среди других аналогичных, или просто не владеет требованиями действующего стандарта ДСТУ 7697:2015 и не знает, что крупа гречневая может быть лишь первого, второго или третьего сорта?

Еще один вопрос возник к условиям хранения, указанным в маркировке гречневой крупы ТМ «Казан-ок», ТМ «Посад» и «Супермаркет «Рост».

Производители указывают «хранить при температуре не выше 40°С» в то время, как ни одним из документов, регламентирующих требования к условиям хранения круп, да и вообще сыпучих пищевых продуктов, такой высокий температурный режим не предусмотрен. Основным документом, регламентирующим температурный режим хранения круп, является Инструкция № 9-7-88 относительно хранения зерна, семян масляных культур, муки и круп, утвержденная приказом Министерства хлебопродуктов СССР от 24.06.1988 г. № 185. Согласно этой инструкции для круп оптимальной считается температура хранения не выше 10°С. Каким документом руководствовались производители и почему указали такую высокую температуру – непонятно.

И последнее замечание, которое возникло к маркировке, – это отсутствие номера партии производства продукции ТМ «Кашевар».

Как выбирать гречку


Что нужно знать о гречке и как ее выбирать? Как оказалось, задачка эта – не такая уж и простая.

Требования к качеству гречневых круп изложены в национальном стандарте Украины ДСТУ 7697:2015 «Крупы гречневые. Технические условия».

В зависимости от технологии изготовления гречневые крупы делятся на: ядрицу и продел, которые в свою очередь бывают обычными или быстроразваривающимися.

Ядрица – это целые ядра гречки, освобожденные от плодовых оболочек. Ядрица обычная (не пропаренная) сохраняет максимум полезных веществ крупы и имеет кремовый цвет с желтоватым или зеленоватым оттенком, однако она не очень подходит для готовки. Из гречневой крупы продел хорошо делать «кашу-размазню» для малышей. Продел – это измельченные ядра, образующиеся при изготовлении ядрицы.

Ядрицу быстроразваривающуюся получают путем увлажнения, пропаривания и высушивания до установленной влажности крупяных зерен, очищенных от оболочки. Она является одной из самых популярных, из которой получают рассыпчатые каши. После пропаривания быстроразваривающейся крупы продукт приобретает коричневый цвет различных оттенков – от светлого до темного. Однако считается, что чем бледнее ядра, тем крупа меньше пропарена, а потому сохранила в себе большее количество полезных веществ.

Еще один показатель качества гречки – сорт. В проделе их нет, а вот ядрица делится на первый, второй и третий сорта.

Выбирая гречневую крупу, лучше отдать предпочтение первому сорту – он более качественный, ядра большие, калиброванные, однородные. В такой крупе содержится меньше сорных примесей в виде остатков стебельков, песка, гальки, посторонних зерен и ядер с жесткими оболочками.

Если крупа в пакете отличается по размеру – она разварится в разное время, и рассыпчатой вкусной каши не выйдет. На приготовление также влияет цвет продукта: если в упаковке одновременно находятся темные и светлые ядра, значит, первые сварятся раньше, а вторые останутся жесткими. Поэтому обращайте внимание не только на сорт, но и внимательно рассматривайте гречку сквозь прозрачную полиэтиленовую упаковку. Если же дома, раскрыв пакет, ощутите плесневый или какой-либо другой посторонний запах, значит, крупа испорчена и употреблять ее в пищу нельзя.

Чтобы сохранить в гречневой каше как можно больше полезных веществ, не варите ее, а с вечера залейте промытую крупу кипятком (молоком, кефиром), и к утру она будет готова. Лучше сочетать гречневую кашу не с мясом, а с молоком – это хорошо сбалансированное блюдо.

Крупу подвела не только маркировка


Подводя итоги потребительской экспертизы гречневой крупы, генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко констатировал, что неудовлетворительная маркировка более 60 % проверенных образцов фасованной продукции может свидетельствовать о крайне низком уровне обеспечения производств действующими нормативными документами, отсутствии квалифицированных специалистов по стандартизации или недостаточном уровне владения требованиями стандартов и нормативно-правовых актов, а как следствие – ненадлежащем их выполнении. В свою очередь специалисты ГП «Харьковстандартметрология» всегда готовы помочь предприятиям по любым вопросам постановки продукции на производство, повышения качества продукции, обеспечения нормативными документами, а также предоставления консультаций по маркировке продукции.

Кстати, помимо маркировки, в каждом из взятых на исследование образцов специалисты ГП «Харьковстандартметрология» образцов определяли органолептические показатели (запах, вкус, цвет) и физико-химические показатели (массовая доля влаги; количество доброкачественных, нелущеных и испорченных ядер; наличие мучки, мусорной и металломагнитной примеси, а также зараженность вредителями зерна и развариваемость быстроразваривающихся круп).

Так, по результатам лабораторных испытаний выявлено, что гречневая крупа ядрица быстроразваривающаяся первого сорта ТМ «Казан-ок» не соответствует требованиям ДСТУ 7697:2015 по завышенному содержанию минеральной примеси, которая составляет 0,008 % при норме не более 0,005 %.
Что проверяли?
Продукция была закуплена в торговой сети Харькова разных торговых марок отечественных производителей, а именно:
- ТМ «Слобода» производства ООО ТПК «Слобода», масса нетто 1,0 кг;
- «Супермаркет «Рост» производства ООО «Харпрод», масса нетто 1,0 кг;
- ТМ «Сто пудов» производства ООО «Бизнес школа» по заказу ООО «Продлогистика», масса нетто 1,0 кг;
- ТМ «Казан-ок» производства ООО «Харпрод», масса нетто 1,0 кг;
- ТМ «Олимп» производства ООО «Олимп», масса нетто 1,0 кг;
- ТМ «Кашевар» производства ООО «Амвросия», масса нетто 0,9 кг;
- ТМ «Посад» производства ООО «Фирма «Должностей», масса нетто 1,0 кг;
- ТМ «ОЛЛЕ» производства ФЛП Бандюк О.В., масса нетто 0,9 кг.

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