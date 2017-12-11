Как не заразиться в парикмахерской

Хотела сделать в салоне стрижку и маникюр, но не сложилось. Парикмахер подошла ко мне в грязном халате с видавшей виды щеткой, которой передо мной расчесывала девушку с засаленными волосами. Я ушла, не стала делать и маникюр, чтобы не подхватить в таком салоне болячки. А как на самом деле должны обслуживать? Алена
Вместо неземной красоты в салонах действительно можно получить неприятности. По данным заведующей отделения организации санитарно-гигиенических исследований ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины» Нели Новицкой, самые распространенные проблемы в списке «салонных инфекций» — педикулез, дерматомикоз (грибковые заболевания), герпес, стафилококковая инфекция, ВИЧ/СПИД, гепатиты В и С.
— Парикмахерские и салоны красоты предоставляют услуги, которые должны быть не только качественными, но и безопасными для здоровья. При получении бытовых услуг должны непременно выполняться некоторые правила, — говорит Неля Новицкая. — Перед началом работы с каждым клиентом мастер должен на глазах у посетителя вымыть руки с мылом; накрыть клиента чистым пеньюаром, подложить одноразовый подворотничок. У персонала учреждения должно быть не меньше двух комплектов инструментов для их поочередного обеззараживания. Для этого парикмахерская должна быть обеспечена стерилизатором, это оборудование должно быть разрешено к применению Министерством здравоохранения Украины, средствами, предназначенными для стерилизации инструментов для маникюра и предметов из пластмасс, сменных насадок для оборудования в косметологических и педикюрных кабинетах, инструментами для выполнения татуажа и перманентного макияжа.
Парикмахер должен делать пробу на аллергию
— Перед проведением химической завивки и покраской волос мастер обязан выяснить у клиента наличие аллергических реакций на химические препараты. В случае, если они у него отмечались ранее, а также если клиенту выполняют такие процедуры впервые, мастер обязан сделать биологическую пробу на чувствительность, смазав небольшой участок кожи за ухом или на локтевом сгибе соответствующим химическим раствором. Возникновение покраснения через 5-10 минут указывает на то, что проводить завивку или окраску волос этим веществом данному клиенту нельзя, — предупреждает Неля Новицкая.
Не менее строго спрашивают с массажистов и мастеров татуажа. Кушетки для массажа перед обслуживанием следующего клиента должны накрываться чистой не использованной простыней. При татуаже (а его можно проводить только в косметологических кабинетах) и косметических процедурах, связанных с нарушением целостности кожи, должны использоваться только одноразовые насадки и иглы.
Инструменты должны быть стерильными
По государственным санитарным правилам и нормам для парикмахерских, все инструменты после каждого использования подлежат обязательному обеззараживанию дезинфектантами. Остриженные волосы убирают с шеи и лица клиента одноразовыми ватными тампонами, щеткой или кистью. Кисти и щетки обязаны дезинфицировать, очищать и стерилизовать. Ножницы после использования должны дезинфицировать, механически очищать, промывать проточной водой и стерилизовать. После каждого клиента обязаны дезинфицировать, механически очищать, стерилизовать щетки и гребни, а также другие инструменты и предметы из пластмассы. В это сложно поверить, так как мало кому из клиентов парикмахерских посчастливилось это видеть, но зажимы и бигуди тоже должны дезинфицировать, чистить, мыть теплой водой после каждого клиента. После стрижки режущую часть электрической машинки тоже должны тщательно продезинфицировать-простерилизовать, а корпус машинки протереть дезраствором. Такие же процедуры после каждого клиента должен проходить и инструмент для нанесения грима или макияжа. Если мастер заподозрит у посетителя инфекционные кожные заболевания на коже, ногтях или волосах, он имеет право обслуживать только после того, как клиент представит документ из медучреждения о незаразности болезни.