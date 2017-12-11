Как не заразиться в парикмахерской 11 декабря 2017 г. Елена Ковальская 0 0

Хотела сделать в салоне стрижку и маникюр, но не сложилось. Парикмахер подошла ко мне в грязном халате с видавшей виды щеткой, которой передо мной расчесывала девушку с засаленными волосами. Я ушла, не стала делать и маникюр, чтобы не подхватить в таком салоне болячки. А как на самом деле должны обслуживать?

Алена