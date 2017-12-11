Здоровье

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Гриппом в Харькове болеют меньше

Гриппом в Харькове болеют меньше
На прошлой неделе в Харьковской области гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболело 8791 человек, из них 6437 (73,2%) – дети до 17 лет.
Об этом сообщли в Харьковском областном лабораторном центре. Показатель заболеваемости составляет 325,23 на 100 тыс. населения и не превышает показателя эпидемического порога. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

По сравнению с предыдущей неделей произошло уменьшение количества заболевших на 142 человека и снижение темпа прироста заболеваемости на 1,6%. Среди детей заболеваемость уменьшилась на 1,8%.

Показатели заболеваемости в Харькове, Изюме, Купянске, Боровском, Изюмском, Коломакском, Купянском и Нововодолажском районах области превышают среднеобластной.

Показатель порогового уровня не превышен ни в одном из районов области.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Изюме - 603,09, самый низкий в Золочевском районе - 49,13 на 100 тыс. населения.

Госпитализированы 177 больных, что составляет 2,0% от общего количества заболевших, в т.ч. - 140 детей до 17 лет (79,1%).

В Харькове заболело 5805 человек, интенсивный показатель составил 405,90 на 100 тыс. населения, удельный вес детей составляет 74,1% (4303 человека).

По сравнению с предыдущей неделей произошло увеличение количества заболевших 15 человек и рост темпа прироста заболеваемости на 0,3%. Среди детей заболеваемость снизилась на 0,5%. Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.

По данным вирусологического мониторинга при обследовании 122 больных с подозрением на грипп и ОРВИ вирусы гриппа не были обнаружены. У 51,1% больных выявлен вирус парагриппа, у 28,9% - РС-вирус и у 20,0% - аденовирус.

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