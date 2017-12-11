В Харькове сирота остался без жилья из-за директора детдома 11 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковская местная прокуратура №4 сообщила о подозрении директору одного из детских домов Харькова по ч.2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Как сообщили в областной прокуратуре, должностному лицу инкриминируется недобросовестное отношение к своим служебным обязанностям, в результате чего воспитанник детдома 1998 г.р. не смог унаследовать однокомнатную квартиру стоимостью более полумиллиона гривен.



В 2010 году бабушка завещала своему 12-летнему внуку квартиру, расположенную в спальном районе Харькова. Поскольку мать ребенка лишили родительских прав, а отец умер, парень с 2011 года воспитывался в одном из детдомов города.



В 2015 году бабушка мальчика умерла. Ее близкая подруга сразу передала руководству детдома завещание и документы на квартиру, которую должен был унаследовать сирота. Однако в течение полутора лет директор заведения, которая в соответствии с законом была опекуном несовершеннолетнего ребенка, ничего не сделала, чтобы парень унаследовал жилье и другое имущество от бабушки. Такая бездеятельность должностного лица привела к тому, что квартиру сироты противоправно по поддельным документам присвоили другие люди и перепродали несколько раз.



Сейчас законный наследник квартиры вынужден проживать в общежитии техникума, где учится. Готовится иск в суд о признании договоров продажи жилья противоправными.



По ходатайству прокуратуры в рамках уголовного производства суд наложил арест на спорную квартиру.



Прокуратура контролирует ход расследования уголовного производства.