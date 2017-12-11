В Харькове пройдет книжный фестиваль 11 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Фестиваль «КнигоПодорож» под лозунгом «Книга - как форма коммуникации» пройдет 15-17 декабря в Харькове.

Как сообщили организаторы, издательство «Ранок», главная цель фестиваля - открыть детям новые грани книги.



«Как книга общается с читателем? Словами - это бесспорно. Да разве только ими? Книгу можно понюхать и полистать, можно порассматривать ее иллюстрации, а можно даже попробовать на вкус (родители маленьких детей об этом точно знают). Книга не только говорит нам, но и побуждает нас самих к коммуникации с другими людьми и миром вокруг», - говорят организаторы.



Откроют фестиваль «Классные чтения», которые пройдут 11-15 декабря. Издатели и книжные блогеры проведут недельный тур по школам Украины.



15-17 декабря с 10:00 до 21:00 в ТРЦ «Караван» (ул. Героев Труда, 7, 2 эт.) будет работать книжная ярмарка и зона свободного чтения с мягкими подушками. Также все желающие смогут прямо оттуда отправить праздничную открытку в любую точку страны «Почтой добра» и оформить подписку на детские издания для детских домов.



Официальное открытие фестиваля состоится 15 декабря в ТРЦ «Караван» (начало – в 17:00). Детей ждет шоу-программа, развлечения и сюрпризы.



15 декабря в Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт» (ул. Кирпичова, 2, 1 эт.) состоится воркшоп «Зачем мне химия? Как работают знания на практике» (начало - в 14:00). Там можно будет узнать, как снизить риск глобального потепления путем уменьшения потребления говядины, как перестать загрязнять атмосферу, преобразуя органические отходы дома, и многое другое.



В рамках фестиваля с 15 декабря по 15 февраля в Харькове пройдет конкурс иллюстраторов «Книга, которую ожидает мир». «Станьте автором и иллюстратором лучшей детской книги-картинки. Книга-победительница будет напечатана издательством, представит Украину на ежегодной международной выставке во Франкфурте и будет путешествовать по миру на новеньких марках «Укрпочты», - сообщили организаторы.



Кроме того, 15-17 декабря с 15:00 до 18:00 на Youtube-канале издательства пройдет онлайн-марафон «Опыт литераторов», во время которого деятели культуры расскажут, какие скиллы (навыки) нужны современному подростку, чтобы наслаждаться жизнью.



16 декабря в смарт-кафе «BrickLab» (ул. Отакара Яроша, 18) пройдет воркшоп «Как стать популярным книгоблогером» (начало – в 12:00). В нем примут участие украинские блогеры, которые расскажут, как привлечь на свой канал тысячи подписчиков и создавать виральные видео.



Также 16 декабря пройдет спектакль «Мышонок Мини в стране книг» (ТРЦ «Караван», 2 эт., начало – в 14:00)



В этот же день пройдет флешмоб «Почувствуй запах книги». Участникам нужно будет «вдохнуть» запах книги, отметиться на заданных геолокациях и поделиться впечатлениями на своих страницах в соцсетях. Набравший больше всего «душистых» мест получит приз - 1000 грн на приобретение книг.



17 декабря в ТРЦ «Караван» (2 эт.) пройдет детективный квест для школьников младших классов «Найди книжные вкусности» (начало – в 13:00).



В этот же день в антикафе «Уровень» (пер. Подольский, 6-а, 2 эт.) состоится воркшоп для родителей «Как выбирать книги детям». Своим опытом поделится мама-издатель Наталья Коваль (начало – в 15:00).