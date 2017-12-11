Происшествия

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Под Харьковом задержан наркоделец

Под Харьковом задержан наркоделец
Во время проведения санкционированного обыска домовладения у 36-летнего жителя поселка Печенеги работники Печенежского отделения полиции обнаружили и изъяли 19 пакетов с веществом зеленого цвета, похожим на каннабис, общим весом 3 кг.
Также изъято 7 полимерных бутылок с жидкостью коричневого цвета, похожей на концентрат из маковой соломки и медицинский шприц объемом 10 мл с веществом, похожим на опий. Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.

Следственным отделением Печенежского ОП открыто уголовное производство по ч. 1. ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также предоставление помещения с этой целью) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. В данный момент следственные действия продолжаются.
 

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