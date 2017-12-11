Происшествия

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Через «Гоптовку» каннабис не проехал

Через «Гоптовку» каннабис не проехал
Два пакета с каннабисом накануне обнаружили харьковские таможенники в пункте пропуска «Гоптовка».
Во время устного декларирования пассажиры автобуса, который направлялся в Россию, заявили об отсутствии товаров и предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины. Но в ходе проведения последующего контроля у одного из пассажиров были обнаружены два пакета с «травкой», которые он скрыл в кармане и в чемодане в упаковке из-под одноразовых салфеток.

В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

В тот же день на таможенном посту «Харьков-пассажирский» в ходе таможенного контроля поезда сообщением «Харьков—Москва» у гражданина Вьетнама были обнаружены 2 альбома с марками, выданными до 1991 года, которые он не задекларировал.

В отношении гражданина составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.

Следует напомнить, что в соответствии с действующим законодательством марки, изданные до 1991 года, при перемещении требуют представления разрешения Государственной службы контроля за перемещением культурных ценностей через государственную границу Украины.

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