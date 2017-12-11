Харьков

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В Харькове утвержден план новогодних и рождественских мероприятий

В Харькове утвержден план новогодних и рождественских мероприятий
Утвержден План основных мероприятий по случаю празднования Нового, 2018 года, рождественских праздников и организации отдыха детей в дни зимних школьных каникул.
Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес, сообщает пресс-служба горсовета.

Согласно документу, 19 декабря на пл. Свободы состоится открытие главной елки города (начало – в 17:00). 31 декабря харьковчан приглашают встретить на площади Новый год. Праздничная программа будет проходить с 23:00 до 2:00 1 января.

Также 19 декабря в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, Харьковском муниципальном культурном центре, дворцах детского и юношеского творчества, школах искусств, библиотеках пройдут детские праздники по случаю Дня Святого Николая.

С 22 декабря серию новогодних представлений для детей откроют в Харьковском театре музыкальной комедии, а с 25 декабря - в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Н. В. Лысенко.

24 декабря состоится открытие елки в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Для посетителей парка подготовили множество праздничных мероприятий по случаю празднования Нового года, Рождества Христова, а также детские развлекательные программы на время зимних каникул.

Кроме того, в районах города пройдут детские мастер-классы, спортивные турниры, фестивали и книжные выставки.

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