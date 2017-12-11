В Харькове утвержден план новогодних и рождественских мероприятий 11 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Утвержден План основных мероприятий по случаю празднования Нового, 2018 года, рождественских праздников и организации отдыха детей в дни зимних школьных каникул.