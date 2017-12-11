Харьковский «Металлист 1925» выйдет из отпуска 15 декабря 11 декабря 2017 г. Борислав Грешилов 0 0

Харьковский футбольный клуб «Металлист 1925» обнародовал план первого этапа подготовки к весенней части первенства страны во второй лиге.

Как информирует клубная пресс-служба, команда выйдет из отпуска 15 декабря и начнет свой первый учебно-тренировочный сбор. Этот этап будет втягивающим, и игроки в большей степени будут играть в футбол для удовольствия и поддержания физической формы и тонуса.



Продлится декабрьский сбор по 29 декабря. «Желто-синие» будут тренироваться на полях Детской футбольной академии на территории стадиона «Металлист» три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Начало первого занятия — в 14.00.



Что касается потенциальных новичков, то говорить о них пока преждевременно, так как основная работа в этом направлении начнется после новогодне-рождественских праздников, а именно 15 января.