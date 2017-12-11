На Новый год некоторые поезда отменяются 11 декабря 2017 г. Олег Столбецов 0 0

В связи с отсутствием пассажиропотока в новогоднюю ночь отменены на один-два рейса отдельные скорые и пассажирские поезда дальнего сообщения.



По станции Харьков-Пассажирский не будет таких поездов:



— 31 декабря — № 118 Сумы — Харьков с беспересадочными вагонами Сумы — Москва, № 63 Харьков — Киев, № 131 Харьков — Львов, № 375 Харьков — Херсон, № 787 Харьков — Константиновка, № 81 Харьков — Новоалексеевка, № 17 Харьков — Ужгород, № 20 Харьков — Москва, № 720 Киев — Харьков;



— 1 января — № 370 Баку — Харьков, № 369 Харьков — Баку, № 788 Константиновка — Харьков, № 112 Львов — Харьков, № 60 Одесса — Харьков, № 59 Харьков — Одесса, № 16 Рахов — Харьков, № 719 Харьков — Киев;



— 2 января — № 64 Киев — Харьков, № 132 Львов — Харьков, № 19 Москва — Харьков с беспересадочными вагонами Москва — Сумы, № 117 Харьков — Сумы с беспересадочными вагонами Москва — Сумы, № 82 Новоалексеевка — Харьков, № 18 Ужгород — Харьков, № 376 Херсон — Харьков; 4 января — № 370 Баку — Харьков, № 369 Харьков — Баку.



При этом дополнительно назначены поезда:



— 30 декабря — № 787 Харьков — Константиновка (отпр. из Харькова в 19.03, приб. в Константиновку в 23.30);



— 31 декабря — № 788 Константиновка — Харьков (отпр. из Константиновки в 5.00, приб. в Харьков в 9.50);



— 1 января — № 16 Рахов — Харьков (отпр. из Рахова в 15.35, приб. в Харьков 2 января в 11.16).