Предприятия Харьковской области оштрафовали за нелегальных работников

По данным директора Департамента социальной защиты населения ХОГА
Юрия Шпараги, с начала года в районах и городах области проведено более 330 заседаний соответствующих рабочих групп, на которых заслушаны более 2,5 тысячи работодателей, которые выплачивали заработную плату меньше минимальной. Проведено более 700 семинаров и совещаний по вопросам легализации рабочих мест и доходов, обеспечения минимального уровня заработной платы, в которых приняли участие более 7400 работодателей области.
– По результатам проведенной с начала года работы в области выявлено 889 «теневых» рабочих мест, из них легализовано 753, – сообщил Юрий Шпарага. – Среднемесячная заработная плата в области за январь-октябрь текущего года составила 6085 грн и выросла к соответствующему периоду прошлого года на 40,9%.
По информации Главного управления Гоструда в Харьковской области, в течение января-октября текущего года на предприятиях региона выявлены 135 работников, допущенных к работе без оформления трудового договора. Сумма штрафных санкций, наложенных на предприятия, которые использовали «теневые» места, составила более 5 млн грн.
Представители Главного управления ГФС в Харьковской области сообщили, что мораторий на проведение проверок снят. Органами Государственной фискальной службы проведен сравнительный анализ соответствия доходов налогоплательщиков и использования ими рабочей силы. По результатам анализа начато применение фискальных методов воздействия, прежде всего – к работодателям, которые выплачивают заработную плату «в конвертах». Благодаря принятым мерам в течение января-октября 2017 года в бюджет дополнительно поступило более 625 тыс. грн налога на доходы физических лиц и единого социального взноса.
Также на заседании рассмотрели проект соглашения о сотрудничестве по детенизации трудовых отношений и приняли решение о его подписании.