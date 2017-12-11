Баскетболисты не смогли порадовать харьковчан 11 декабря 2017 г. Олег Столбецов 0 0

В минувший уикенд харьковский «Политехник» провел на площадке спорткомплекса «Локомотив» два очередных матча чемпионата Украины в мужской баскетбольной Суперлиге и в обоих потерпел поражения.



В пятницу подопечные Тимура Арабаджи принимали соседа по нижней части турнирной таблицы — БК «Запорожье-ZOG». Очень результативной выдалась первая четверть, которую политехники проиграли с минимальным перевесом — 26:27. К большому перерыву преимущество запорожцев исчислялось лишь тремя очками — 42:45, но в третьем периоде у харьковчан случился провал, и после получаса игры они отставали уже ощутимо — 51:68. Даже выиграв заключительную десятиминутку — 25:16, «Политехник» не сумел спасти матч и проиграл — 76:84. Самым результативным игроком встречи стал сербский легионер «Политехника» Вук Йованович (24 очка), а в составе гостей Алексей Щепкин набрал 21 очко.



В воскресенье соперником харьковчан был МБК «Николаев». На этот раз наши баскетболисты провалили первую четверть — 8:19, что в итоге и предопределило исход всей встречи. После второго периода преимущество николаевцев увеличилось еще на одно очко — 32:44, а во второй половине «Политехник» так и не сумел переломить ход борьбы. К исходу получаса счет был 53:59, за 122 секунды до конца основного времени американский легионер Бо Джейк Барнс сократил отставание до трех очков — 66:69, но в итоге харьковчане все же уступили — 68:74. На этот раз Антон Рочняк принес «Политехнику» 18 очков, а у МБК «Николаев» Денис Иванов занес в свой актив 16 очков.



Набрав в 13 матчах 15 очков, «Политехник» продолжает занимать последнее восьмое место. 15 декабря также дома харьковчане сыграют с «Химиком» из Южного Одесской области, который с 15 очками, но после 10 встреч, идет пока седьмым.



А в чемпионате страны в женской Суперлиге харьковская команда БК «ХАИ» принимала в своем вузовском спортзале столичное «Динамо-НПУ». Уже после первого периода харьковчанки проигрывали — 13:30, а к большому перерыву лишь немного сократили отставание — 27:40. Третья и четвертая четверти завершились с одинаковым счетом 17:14, но третью выиграли киевлянки, а заключительную — наши баскетболистки, и в итоге БК «ХАИ» потерпел поражение — 58:71. Алена Самохвалова из «Динамо-НПУ» стала самым результативным игроком этой встречи, набрав 21 очко, два очка уступила ей Алина Лах из БК «ХАИ».



С 14 очками после 10 игр харьковчанки занимают в турнирной таблице шестое место. 16 декабря в Ровно подопечные Элеоноры Чек сыграют с местным клубом БК «Ровно» — БК «Созвездие-ОСДЮШОР», идущим с 20 очками после 13 встреч на третьей позиции.