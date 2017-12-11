Экономика

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Японцы заинтересованы инвестировать в сферу утилизации бытовых отходов на Харьковщине

Японцы заинтересованы инвестировать в сферу утилизации бытовых отходов на Харьковщине
11 декабря руководители департаментов ХОГА провели встречу с генеральным директором Представительства «Мицубиши Корпорейшн» в Украине.
Презентуя потенциал Харьковской области, заместитель директора Департамента экономики и международных отношений ХОГА Александр Лукашов остановился на достижениях и перспективах сельскохозяйственной отрасли, а также рассказал об успехах машиностроения региона, сообщает пресс-служба ХОГА.

Генеральный директор Представительства «Мицубиши Корпорейшн» в Украине Кохей Тагава отметил, что сельское хозяйство – одно из направлений, в котором японцы хотели бы наладить сотрудничество. В частности, речь идет о выведении на харьковский рынок сельхозтехники для небольших фермерских хозяйств.

– Мы знаем, что в Харьковской области, где много больших агропромышленных предприятий, востребована крупная техника. Мы производим малогабаритную технику, которая могла бы заинтересовать небольшие хозяйства, – рассказал Кохей Тагава.

Александр Лукашов ответил, что развитие мелкого и среднего фермерства является приоритетом для Украины, поскольку именно такие хозяйства создают рабочие места в сельской местности. Такие хозяйства, безусловно, заинтересованы в современной экономной технике.

– В области работают два больших производителя сельхозтехники – компании DCH и «УПЭК». Мы обсудим организацию встречи на уровне бизнеса, чтобы изучить возможности совместной организации производства техники «Мицубиши» в области», – отметил Александр Лукашов.

Также Кохей Тагава выразил заинтересованность в сотрудничестве в сфере утилизации мусора, строительства заводов, которые, перерабатывая отходы, производят энергию.

Александр Лукашов рассказал, что в Харьковской области реализуется подобный проект - мусороперерабатывающий завод в Дергачевском районе планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году.

– Мы начинаем выстраивать систему современной утилизации отходов. Харьковщина открыта для проектов в этой сфере. В рамках децентрализации в регионе создаются территориальные громады, которые будут самостоятельно решать вопрос утилизации отходов. Они имеют достаточно средств для реализации проектов в этой сфере. Поэтому мы готовы рассмотреть предложения по строительству небольших заводов, рассчитанных на несколько населенных пунктов или фермерских хозяйств, – рассказал Александр Лукашов.

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