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На Салтовке трамваи изменят маршруты

На Салтовке трамваи изменят маршруты
Движение трамваев по Салтовскому шоссе, на участке от пер. Салтовского до пр. Тракторостроителей, будет запрещено с 9:00 до 16:00 12 декабря.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с ремонтом трамвайных путей.

На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:

№6: Южный вокзал - ул. Полтавский Шлях – пл. Конституции - пр. Московский - ул. Кошкина/ул. Морозова - парк Машиностроителей;
(в обратном направлении): парк Машиностроителей - ул. Морозова - пр. Московский – пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская - пл. Павловская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;

№8: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная - пр. Московский - ул. Кошкина/ул. Морозова - парк Машиностроителей.

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