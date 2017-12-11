На Салтовке трамваи изменят маршруты 11 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Движение трамваев по Салтовскому шоссе, на участке от пер. Салтовского до пр. Тракторостроителей, будет запрещено с 9:00 до 16:00 12 декабря.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с ремонтом трамвайных путей.



На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:



№6: Южный вокзал - ул. Полтавский Шлях – пл. Конституции - пр. Московский - ул. Кошкина/ул. Морозова - парк Машиностроителей;

(в обратном направлении): парк Машиностроителей - ул. Морозова - пр. Московский – пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская - пл. Павловская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;



№8: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная - пр. Московский - ул. Кошкина/ул. Морозова - парк Машиностроителей.