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Харькову выделили субвенцию на закупку инсулина

Харькову выделили субвенцию на закупку инсулина
Целевая госсубвенция на закупку инсулинов для больных сахарным диабетом на 2018 год составила около 23 млн грн.
Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения горсовета Юрий Сороколат.

По его словам, эта сумма меньше, чем в 2017 году, и покрывает менее 40% потребности для обеспечения больных сахарным диабетом.

Кроме того, на обеспечение людей бесплатными медикаментами в рамках программы «Доступные лекарства» городу выделена субвенция в размере 21 млн 775 тыс. грн.

В целом, медицинская субвенция на 2018 год для Харькова составила 1 млрд 149 млн 347,8 тыс. грн. По словам директора департамента, практически все эти средства будут направлены в фонд заработной платы работников медицинских учреждений.

Напомним, в 2017 году на лекарства для больных сахарным диабетом Харьков получил из госбюджета 24,7 млн грн, что составило около 48% необходимого. В июле этого года Департамент здравоохранения направил письмо в управление здравоохранения Харьковской облгосадминистрации с просьбой выделить дополнительные средства медсубвенции на лечение больных диабетом - в итоге городу предоставили еще 14 млн грн на лекарства, сообщает пресс-служба горсовета.

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