Кто живет в «Летающем доме»

Личное дело

— доцент кафедры теории культуры и философии науки философского Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, основатель ОО «Эммаус».Родился 18 октября 1968 года в Кисловодске. В 1993 году закончил физико- ехнический факультет ХНУ им. В. Н. Каразина по специальности «экспериментальная ядерная физика». Кандидат философских наук (1996 год, философская антропология и философия культуры). Доцент философского факультета ХНУ им. Каразина.В 1998 году — участник исследовательского проекта Британской Академии Russian Orthodox Church in Contemporary Britain в университете Лидса (LUCRECESS,Leeds University).В 2000 году — участник проекта Prospekt-2002 Института Восточно-христианских исследований Католического университета Наймегена, Голландия (Institute of Eastern-Christian Studies,Nijmegen Catholic University, Holland).В 2000 году — премия Фонда Темплтона за курс лекций «Наука и богословие» (The Science and Religion CourseProgram of Center for Theology and the NaturalSciences (CTNS, USA)), прочитанный в Библейско-богословском институте св. апостола Андрея (ББИ, Москва).В 2000 – 2003 годах — приглашенный преподаватель Библейско-богословского института св. апостола Андрея (ББИ, Москва).С 2001 года — преподаватель Московского, Минского и Киевского Летних Богословских институтов.С 2002 года — приглашенный преподаватель Института религиозных наук св. Фомы Аквинского (Киев), курсы «Православное богословие ХХ века», «Космология».В 2004 году — приглашенный исследователь богословского факультета Кембриджского университета (Faculty ofDivinity, University of Cambridge, Cambridge, UK).С 2011 года — учредитель ОО «Эммаус» (Харьков).C 2014 года — академик Амброзианской библиотеки по классу славистики (Милан).