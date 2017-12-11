Кто живет в «Летающем доме»

Образование — мощнейший инструмент

«Этим детям нужен дом»

Пишет книги с помощью… брови

«Они должны включаться в жизнь»

Личное дело

Александр Сергеевич Филоненко — доцент кафедры теории культуры и философии науки философского Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, основатель ОО «Эммаус».



Родился 18 октября 1968 года в Кисловодске. В 1993 году закончил физико- ехнический факультет ХНУ им. В. Н. Каразина по специальности «экспериментальная ядерная физика». Кандидат философских наук (1996 год, философская антропология и философия культуры). Доцент философского факультета ХНУ им. Каразина.



В 1998 году — участник исследовательского проекта Британской Академии Russian Orthodox Church in Contemporary Britain в университете Лидса (LUCRECESS,Leeds University).



В 2000 году — участник проекта Prospekt-2002 Института Восточно-христианских исследований Католического университета Наймегена, Голландия (Institute of Eastern-Christian Studies,Nijmegen Catholic University, Holland).



В 2000 году — премия Фонда Темплтона за курс лекций «Наука и богословие» (The Science and Religion CourseProgram of Center for Theology and the NaturalSciences (CTNS, USA)), прочитанный в Библейско-богословском институте св. апостола Андрея (ББИ, Москва).



В 2000 – 2003 годах — приглашенный преподаватель Библейско-богословского института св. апостола Андрея (ББИ, Москва).



С 2001 года — преподаватель Московского, Минского и Киевского Летних Богословских институтов.



С 2002 года — приглашенный преподаватель Института религиозных наук св. Фомы Аквинского (Киев), курсы «Православное богословие ХХ века», «Космология».



В 2004 году — приглашенный исследователь богословского факультета Кембриджского университета (Faculty ofDivinity, University of Cambridge, Cambridge, UK).



С 2011 года — учредитель ОО «Эммаус» (Харьков).



C 2014 года — академик Амброзианской библиотеки по классу славистики (Милан). — доцент кафедры теории культуры и философии науки философского Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, основатель ОО «Эммаус».Родился 18 октября 1968 года в Кисловодске. В 1993 году закончил физико- ехнический факультет ХНУ им. В. Н. Каразина по специальности «экспериментальная ядерная физика». Кандидат философских наук (1996 год, философская антропология и философия культуры). Доцент философского факультета ХНУ им. Каразина.В 1998 году — участник исследовательского проекта Британской Академии Russian Orthodox Church in Contemporary Britain в университете Лидса (LUCRECESS,Leeds University).В 2000 году — участник проекта Prospekt-2002 Института Восточно-христианских исследований Католического университета Наймегена, Голландия (Institute of Eastern-Christian Studies,Nijmegen Catholic University, Holland).В 2000 году — премия Фонда Темплтона за курс лекций «Наука и богословие» (The Science and Religion CourseProgram of Center for Theology and the NaturalSciences (CTNS, USA)), прочитанный в Библейско-богословском институте св. апостола Андрея (ББИ, Москва).В 2000 – 2003 годах — приглашенный преподаватель Библейско-богословского института св. апостола Андрея (ББИ, Москва).С 2001 года — преподаватель Московского, Минского и Киевского Летних Богословских институтов.С 2002 года — приглашенный преподаватель Института религиозных наук св. Фомы Аквинского (Киев), курсы «Православное богословие ХХ века», «Космология».В 2004 году — приглашенный исследователь богословского факультета Кембриджского университета (Faculty ofDivinity, University of Cambridge, Cambridge, UK).С 2011 года — учредитель ОО «Эммаус» (Харьков).C 2014 года — академик Амброзианской библиотеки по классу славистики (Милан).

— Александр, здравствуйте. Меня зовут Зоя Петровна. Как давно вы занимаетесь адаптацией детей-инвалидов?— Наша организация появилась шесть лет назад по очень конкретной причине. Мне позвонил Василий Сидин — известный в Харькове человек, создатель театра «Тимур», который многие годы занимался спасением детей, начиная с 1970-х годов. У него был единственный простой вопрос: что делать с Леной Куц? Лена — выпускница интерната для детей с ДЦП, и ее будущее после окончания школы было весьма туманным. Нужно было что-то придумать. Для меня это была абсолютно новая ситуация. Я никогда не планировал заниматься социальной работой. Но очень уважал Василия Евгеньевича и любил Лену как актрису театра «Тимур», знал ее несколько лет и был уверен, что эта девочка — одна из самых умных детей, выпускающихся из детских домов. Вот из этой попытки вместе подумать о будущем Леночки, и возникла общественная организация «Эммаус» и проект «Летающий дом», который мы реализуем с 2013 года.— И как все это закрутилось?— Оказалось, чтобы у Лены была возможность жить нормальной жизнью после школы-интерната — она должна хоть куда-то поступить. Три месяца мы с харьковской поэтессой Галиной Бабак занимались с ней математикой, украинским языком и литературой. И Лена поступила в техникум. Нам тогда казалось, что это предел ее возможностей. Но она оказалась настолько целеустремленным человеком, что поступила в ХНУ им. В.Н. Каразина. В прошлом году получила бакалавра, сейчас продолжает учиться на магистра. Она для нас — просто флаг нашей организации. Пообщавшись с ней, мы научились одной очень простой вещи: если хотим как-то помочь человеку в беде — одним из мощнейших инструментов является его желание учиться, образование. Это натолкнуло на мысль: если ребенок учится – он по-другому смотрит на проблемы социализации. У него появляются жилье, друзья, профессия, возможность купить дом после учебы и так далее. И мы пошли этим путем — путем образовательного предложения.Буквально через год появилась подруга Лены Таня Баранова, и у нас появился новый вызов. Мы поняли, что только лишь поступления в учебное заведение недостаточно. Недостаточно только научить их дружить и строить отношения — нужно каким-то образом подарить этим детям дом. Это последняя точка, в которую упираются все социальные проекты.— Александр, здравствуйте. Объясните, что это за «Летающий дом» такой? Как возникла идея его создания? Какова перспектива у этого проекта? Меня зовут Вероника.— Как-то Василий Сидин мне сказал: этим детям нужен дом. Если у человека нет дома, если у него нет пространства дружбы и гостеприимства — он никогда не будет доволен жизнью. Тогда этот вопрос касался просто фантастическим…Но прошло какое-то время, я стал читать лекции в Италии, и мои друзья-итальянцы предложили рассказать о девочках широкому кругу и попробовать собрать деньги на то, чтобы арендовать им квартиру и создать в ней социальный центр. Я читал лекции, собирал деньги. Так мы сняли первую квартиру, которой дали шуточное название «Летающий дом». Я всегда повторял девочкам: дом — это вы, это то место, куда вы можете пригласить гостей. Вот он и стал «летающим», потому что к нам стало прилетать много гостей.В Италии работает Международная организация волонтеров AVSI. И, что поразительно, узнав нашу историю, они выбрали наш дом в качестве одного из четырех проектов года и на Рождество собирали деньги по всей Италии. Это произошло как раз в конце 2013 года. Но началась война, и вопрос оказался в подвешенном состоянии. Купить квартиру в 2014-2015 годах просто не представлялось возможным. В 2016-м мы, наконец-то, приобрели ее и занялись оборудованием.Теперь это социальный центр для подростков, в котором сочетаются приватное и публичное пространства, где живут конкретные девушки с очень конкретной судьбой. Этот дом не навсегда закреплен за ними, но это и не общежитие — здесь они могут комфортно учиться и решать проблемы с социализацией.— Александр. Добрый день. Меня зовут Анастасия. Слышала, что среди ваших подопечных уже четыре девушки. Как подбираете их? Они же должны друг другу подходить, чтобы не возникало конфликтов?— Как-то по-особенному мы их не подбираем. Однажды Таня и Лена привели двух девчонок из техникума: «Можно у нас в гостях побудут Ира и Лена?». Конечно, можно. Так появились две девушки из херсонского детского дома, которые учились в Харьковском учетно-экономическом техникуме им. Ф.Г. Ананченко, который помогает таким подросткам со всей Украины. Это учебное учреждение для подростков с ограниченными возможностями; на сегодняшний день в Восточной Украине учреждений такого типа всего два.Девушки тоже замечательно учились, но абсолютно не представляли, что им делать после техникума. Мы предложили им готовиться к поступлению в вуз. Им показалось это заоблачной идеей.Однако Ира Ларикова поступила в Харьковскую государственную академию культуры и изучает журналистику. Кстати, сейчас ее взяли в медиапроект «Накипело», где она проходит стажировку. Лена Жданова с первого раза не смогла поступить, но целый год, живя в нашем доме, занималась, готовилась стать студенткой гуманитарно-педагогической академии. И теперь она там звезда.Кроме того, в доме есть огромная гостиная — класс для занятий, где могут собираться дети, в том числе и мальчики. Это тоже очень важно, потому что мы не можем открыть такой же дом для мальчишек. И так каждую неделю мы собираем 25–30 человек. Это либо выпускники, либо ребята, оканчивающие дома-интернаты, которые верят, что их жизнь может измениться к лучшему благодаря образованию. Это формула нашего дома.— Добрый день, Александр. Вы создали настоящий «умный дом». Как вам это удалось?— Однажды в Италии меня привезли в социальный центр SIM-PATIA (Комо), в котором решаются нерешаемые задачи. В этом центре помогают глубоким инвалидам, для которых медицина уже бессильна. И там я увидел совершенно невероятные чудеса. Оказалось, что уровень современных технологий таков, что человек в любом состоянии способен к общению.Приведу ярчайший пример. Молодой человек Симоне, у которого в результате заболевания движется всего одна бровь. Так вот с помощью одной этой брови и нехитрой компьютерной программы он научился общаться. В результате в его квартире была создана определенная инфраструктура, и он с помощью брови ведет чат, общается со всем миром и издал уже две книги о японских комиксах. С ним может поговорить любой человек...Вернемся в Украину. Я знаю человека-инвалида, у которого есть семья, поклонники, читатели — он много пишет. Все тексты он набирает носом — у него парализованы руки. Нигде в Европе этого уже не происходит. Невозможно представить человека, набирающего на компьютере носом, потому что с компьютером уже давно можно разговаривать движением глаз, брови, наклоном головы…— И вы попытались применить технологии в «Летающем доме»?— Да, оказалось, что эта программа — бесплатная и может быть установлена на любом компьютере, оборудованном видеокамерой. Это не проблема. Я понял, что это действительно не вопрос денег — вопрос ментального поворота. Наш дом просто обязан стать таким местом надежды, в котором человек может быть счастлив с теми данными, которыми он обладает. Это миссия нашего дома. Изначально он закладывался как «умный дом», приспособленный к нуждам людей с особыми потребностями. И в этом направлении есть огромные перспективы развития. Но, к сожалению, общество очень мало знает об этом.— Здравствуйте. Меня зовут Сергей Владимирович. Александр, я считаю, что ваш проект «Летающий дом» должен стать примером для всей Украины, как решать проблемы адаптации детей-инвалидов, покидающих стены интерната…— Вы знаете, раньше мы этих людей не замечали. Они были маргиналами. Теперь много говорится о том, что мы должны вместе подумать, как им помочь. Но дальше разговоров дело не идет. Хотя на самом деле в мире на этот вопрос смотрят уже по-другому. Главная точка поворота, главная точка реформы заключается в том, как люди с ограниченными возможностями могут помочь обществу. Однако мы пока не можем отвечать на эти вопросы.Вот Лена Куц пишет сейчас магистерскую работу в университете, каким образом в европейской культуре инвалиды меняли общество. И это тот уровень разговора, до которого почти никогда не доходит речь на конференциях, посвященных инклюзии. Между тем такие люди хотят и могут подарить обществу очень много. И для нашего дома — это принципиальный момент. Мы хотели бы показать, что это не только помощь девочкам в беде. Это не просто четыре девочки, которые получили дом, которым помогали учиться, которых кто-то из взрослых сопровождает, опекает и так далее. Нужно показать, насколько такой дом — действительно подарок для города и для страны.— Добрый день. Меня зовут Галина Васильевна. Александр, а с какими трудностями сталкиваются дети-инвалиды, покидая стены интерната?— Они вообще не уверены, что могут учиться, они не знают, где могут работать. Перед ними стоят все задачи социализации – еда, жилье, друзья, работа. Все эти вопросы открыты – ответов на них нет. Все они оказываются в полной растерянности перед черной дырой. И не потому, что профессионалы плохо поработали, а потому что система интернатов не может отвечать на эти вопросы. Основная зона риска — первые два года самостоятельной жизни, именно тогда детвора зачастую и попадает в правоохранительные органы, а то и за решетку. При этом практически никакие фонды не делают программ социализации для выпускников интернатов. Большая часть программ рассчитана на маленьких детей, некоторая — на подростков и совсем никакие не рассчитаны на тех, кто выходит из интерната. Мол, ну что мы можем с ними сделать...— Почему же в интернате не преподают какие-нибудь основы социализации для этих детей?— Все преподают. Но дело не в программе, а в сильном примере. Они должны понимать, что существует большая жизнь. Инклюзия — это включенность в жизнь. Они должны видеть, что у кого-то получилось. Они должны включаться в эту жизнь до того, как выходят из детских домов.То есть инклюзия — это не только реформа институтов, но и отношение к конкретным желаниям, потребностям ребенка. Допустим, мы все эти вопросы открывали с нашими девочками постепенно. Когда-то казалось, что Лена никуда не сможет поступить — поступила. Но для начала нужно было выяснить, кем она хочет быть. Нам говорили: надо исходить из того, кем она реально сможет работать в будущем. Но это неправильная постановка вопроса. Я преподаю в университете, и практически все абитуриенты делают одну и ту же ошибку: спрашивают, кем смогут работать после окончания университета. Им не дано это знать, они могут ориентироваться только на свое желание. И должны быть взрослые, готовые помочь, чтобы это желание развилось во что-то дельное.Должны быть программы — в дополнение к государственным. Любой социальный работник вам скажет, что подростки, выходящие из государственной интернатной системы, не способны перейти в нормальную взрослую жизнь. Образовательных программ в существующей системе недостаточно. Нужны какие-то проекты, сопровождение.Я уверен, что общество и волонтерское движение должны обратить пристальное внимание на эту проблему. На современном этапе общественные организации должны играть колоссальную роль, прежде всего как пример того, что это может получиться.