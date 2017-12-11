Харьковский «Локомотив» проиграл чешскому клубу 11 декабря 2017 г. Олег Столбецов 0 0

Харьковский «Локомотив» в перовом матче 1/16 финала волейбольного Кубка Вызова уступил в чешском городе Брно одноименному местному клубу — 0:3.

Харьковчане отлично начали первый сет, поведя — 1:7, а к первому техническому перерыву счет был 4:8 в их пользу.



Однако переломным моментом стала удачная игра капитана «Брно» Михала Граздира, который повел хозяев площадки за собой. В итоге к середине партии волейболисты «Брно» уже вышли вперед — 10:8, а в конце партии при счете 24:23 решающий розыгрыш удачно завершил Стефан Окошанович — 25:23.



Во втором сете «Локомотив» упорно преследовал соперника, но в итоге и эта партия осталась за чехами — 25:19.



В равной борьбе до счета 5:5 протекала третья партия, но затем хозяева площадки сумели вырваться вперед и удержать такой же перевес в набранных очках до конца партии — 25:19 и — 3:0.



Судьба путевки в 1/8 финала решится в повторной встрече, которая пройдет в Харькове 20 декабря и начнется в 18.00.