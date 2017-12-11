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Харьковский «Локомотив» проиграл чешскому клубу

Харьковский «Локомотив» проиграл чешскому клубу
Харьковский «Локомотив» в перовом матче 1/16 финала волейбольного Кубка Вызова уступил в чешском городе Брно одноименному местному клубу — 0:3.
Харьковчане отлично начали первый сет, поведя — 1:7, а к первому техническому перерыву счет был 4:8 в их пользу.

Однако переломным моментом стала удачная игра капитана «Брно» Михала Граздира, который повел хозяев площадки за собой. В итоге к середине партии волейболисты «Брно» уже вышли вперед — 10:8, а в конце партии при счете 24:23 решающий розыгрыш удачно завершил Стефан Окошанович — 25:23.

Во втором сете «Локомотив» упорно преследовал соперника, но в итоге и эта партия осталась за чехами — 25:19.

В равной борьбе до счета 5:5 протекала третья партия, но затем хозяева площадки сумели вырваться вперед и удержать такой же перевес в набранных очках до конца партии — 25:19 и — 3:0.

Судьба путевки в 1/8 финала решится в повторной встрече, которая пройдет в Харькове 20 декабря и начнется в 18.00.

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