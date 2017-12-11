Под Харьковом зафиксирован случай массового отравления беременных 11 декабря 2017 г. источник 0 0

В Харьковской области зафиксирована вспышка заболеваемости среди беременных женщин, отдыхавших в санатории «Высокий» ЧАО «Укрпрофздравница» Харьковского района Харьковской области.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.



За медицинской помощью с жалобами на тошноту, рвоту, диарею и повышение температуры обратились 22 беременные женщины. По результатам медицинского обследования специалистами областной клинической больницы и областной клинической инфекционной больницы четырем больным установлен диагноз «острая кишечная инфекция», другим – диагноз «острая респираторная вирусная инфекция».



Главным управлением Госпродпотребслужбы в Харьковской области проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Отобраны для проведения соответствующих лабораторных исследований 10 проб пищевых продуктов и 50 смывов с объектов внешней среды. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.