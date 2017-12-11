Здоровье

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Под Харьковом зафиксирован случай массового отравления беременных

Под Харьковом зафиксирован случай массового отравления беременных
В Харьковской области зафиксирована вспышка заболеваемости среди беременных женщин, отдыхавших в санатории «Высокий» ЧАО «Укрпрофздравница» Харьковского района Харьковской области.
Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

За медицинской помощью с жалобами на тошноту, рвоту, диарею и повышение температуры обратились 22 беременные женщины. По результатам медицинского обследования специалистами областной клинической больницы и областной клинической инфекционной больницы четырем больным установлен диагноз «острая кишечная инфекция», другим – диагноз «острая респираторная вирусная инфекция».

Главным управлением Госпродпотребслужбы в Харьковской области проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Отобраны для проведения соответствующих лабораторных исследований 10 проб пищевых продуктов и 50 смывов с объектов внешней среды. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

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