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Разбойное нападение под Харьковом: преступников нашли

Разбойное нападение под Харьковом: преступников нашли
Харьковские полицейские задержали мужчин, которых подозревают в разбойном нападении на дачный дом летом 2017 г.
Из материалов дела известно, что в августе злоумышленники через окно проникли в дачный дом в с.Старица Волчанского района. Они связали пластиковыми хомутами 59-летнего хозяина, избили и завладели деньгами.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области совместно с коллегами из Волчанской полиции провели работу по поиску и задержанию воров. В результате проведенных мероприятий через несколько месяцев оперативники вышли на их след. Подозреваемые – жители Харькова 30, 24 и19 лет. В балаклавах они в проникли в жилище потерпевшего, под угрозами применения пистолета-револьвера связали его, избили и отобрали 450 грн.

У мужчин полицейские изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к совершению преступления: пистолет-револьвер, камуфлированную одежду, балаклавы, пластиковые хомуты.

По словам начальника Волчанского отдела полиции Сергея Човпан, по данному факту следователем проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Злоумышленники арестованы, им объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Сейчас полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории области, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.
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