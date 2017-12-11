Разбойное нападение под Харьковом: преступников нашли 11 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковские полицейские задержали мужчин, которых подозревают в разбойном нападении на дачный дом летом 2017 г.

Из материалов дела известно, что в августе злоумышленники через окно проникли в дачный дом в с.Старица Волчанского района. Они связали пластиковыми хомутами 59-летнего хозяина, избили и завладели деньгами.



Сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области совместно с коллегами из Волчанской полиции провели работу по поиску и задержанию воров. В результате проведенных мероприятий через несколько месяцев оперативники вышли на их след. Подозреваемые – жители Харькова 30, 24 и19 лет. В балаклавах они в проникли в жилище потерпевшего, под угрозами применения пистолета-револьвера связали его, избили и отобрали 450 грн.



У мужчин полицейские изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к совершению преступления: пистолет-револьвер, камуфлированную одежду, балаклавы, пластиковые хомуты.



По словам начальника Волчанского отдела полиции Сергея Човпан, по данному факту следователем проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Злоумышленники арестованы, им объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления.



Сейчас полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории области, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

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