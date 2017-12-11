Культура

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В Харькове открылась выставка «Проповедь на холсте»

В Харькове открылась выставка «Проповедь на холсте»
Выставка художников Любомира Мартынюка и Богдана Макаренко «Проповедь на холсте» открылась в информационно-выставочном центре «Бузок». Она будет работать до 20 декабря.
Любомир Мартынюк родился 5 августа 1980 года в селе Солотвино Богородчанского района Ивано-Франковской области. В 2004 г. окончил Львовскую академию искусств. По словам художника, идея его творчества - донести собственное увлечение природой, полной большой радости и глубокого смысла.

Богдан Макаренко - художник-живописец. Родился, живет и работает в Киеве. Учился в 2008-2012 гг. в Крымском филиале Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры (живописный факультет, мастерская доц. Л.В. Балкинда (Кольчугино, Крым). 2012-2014 гг. – мастер Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, живописный факультет, мастерская проф. В. И. Гурина (Киев).

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