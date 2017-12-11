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В Харькове прошел турнир по стрельбе из лука

В Харькове прошел турнир по стрельбе из лука
Кадетские соревнования по стрельбе из лука, посвященные памяти заслуженного тренера Украины Валентина Морозова, прошли в Харькове.
Турнир проходил с 8 по 10 декабря на спортивно-тренировочной базе харьковской СДЮСШОР по стрельбе из лука «Коммунар». В нем приняли участие около 100 юных спортсменов из Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Киевской и Харьковской областей.

В личном первенстве в категории кадетов 2000-2002 г.р. среди юношей 1-е место занял воспитанник СДЮСШОР «Коммунар» Андрей Кислый, 2-е место завоевал воспитанник Харьковского государственного высшего училища физкультуры №1 Александр Федорченко. Среди девушек победительницей стала также воспитанница «Коммунара» Валерия Онищук, 2-е место завоевала воспитанница училища физкультуры №1 Анна Болибок.

В категории младших кадетов (2003 г.р. и моложе) представитель «Коммунара» Никита Квасов стал серебряным призером, воспитанник училища физкультуры №1 Дмитрий Ярмак - бронзовым. Среди девочек победу одержала также воспитанница училища №1 Вероника Здоровенко, еще одна представительница этого же учебного заведения Вероника Погорелова заняла 3-е место.

В командном первенстве (кадеты 2000-2002 г.р.) победителем стала команда Харьковского высшего училища физкультуры №1, 2-е место завоевала команда Харьковская-1. Среди девочек победу одержала команда Харьковская-1, 2-е место досталось также харьковской команде СДЮСШОР-1, а на 3-м месте оказалась Сборная-1 в составе спортсменок Черниговской и Харьковской областей.

Среди младших кадетов победила команда Харьковская-1, 2-е место досталось команде СДЮСШОР-2. Среди девочек 1-е место завоевала команда Сборная-1 в составе спортсменок Сумской и Харьковской областей, 2-е место досталось команде Харьковского высшего училища физкультуры №1, 3-е место заняла команда Харьковская-1.
Справка
Валентин Морозов – заслуженный тренер СССР, Украины, мастер спорта по стрельбе из лука. Был одним из основателей школы стрельбы из лука в Харьковской области (1966 год). С 1972 года начал заниматься тренерской деятельностью в детско-юношеской спортивной школе по стрельбе из лука «Коммунар». Среди его учеников были чемпион мира 1989 года и бронзовый призер ЧМ 1993 года Станислав Забродский, трехкратная бронзовая призерка чемпионата мира в команде Татьяна Бережная и серебрянный призер Универсиады 2006 года Екатерина Ксенофонтова.

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