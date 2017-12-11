Харьков

  • 165
    •  / 

Под Харьковом отремонтировали стратегическую дорогу

Под Харьковом отремонтировали стратегическую дорогу
Завершена реконструкция почти 50 км трассы Киев — Харьков — Довжанский.
— Дорога на Славянск — дорога стратегическая, национального масштаба, — подчеркнула руководитель области. — До начала АТО она уже требовала ремонта. А большой поток военной техники окончательно разрушил дорожное полотно. Сегодня 48,8 км восстановлено, выполнено 100% работ. Это полотно европейского качества, которое должно прослужить 10–12 лет, — подчеркивает председатель ХОГА Юлия Светличная.

Как рассказал начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области Евгений Зражевец, в начале года из государственного бюджета на ремонт трассы был выделен всего 1 млн грн.

— Этих средств, конечно, было недостаточно, и на ремонт были направлены средства «таможенного эксперимента» — 56 млн грн. Мы начали работу в мае и отремонтировали за эти средства первые 8 км дороги — за Чугуевом, — рассказывает Евгений Зражевец.

Всего на ремонт трассы в этом году было направлено 290 млн грн.

По словам Юлии Светличной, активная работа по ремонту дорог области, в том числе в направлении Донецка и Луганска, будет продолжаться и в дальнейшем.

— Будем направлять на это государственные средства, часть таможенных пошлин, местные бюджеты также могут присоединиться к этой работе, ведь бюджетная децентрализация позволила укрепить их и дала возможность громадам направлять средства на развитие собственной инфраструктуры, — отметила руководитель облгосадминистрации.

Говоря о планах по ремонту дорог на следующий год, губернатор отметила, что благодаря созданию Дорожного фонда и принятию областной программы развития дорожной сети, на Харьковщине будут активно ремонтировать дороги местного значения.

В 2017 году на участке трассы Киев — Харьков — Довжанский от города Чугуев до границы с Донецкой областью было отремонтировано 48,8 км покрытия. В частности, на участке от Чугуева до поворота на Купянск уложено 8,2 км покрытия, на участке от поворота на Купянск до города Изюм — 14,3 км покрытия, на участке в пределах города Изюм — 7,9 км покрытия, на участке от Изюма в сторону границы с Донецкой областью — 18,4 км покрытия.

Общая протяженность дороги Киев — Харьков — Довжанский от границы с Полтавской областью до границы с Донецкой областью составляет 251,1 км.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей12 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2713.57 грн
100 EUR 3200.93 грн
10 RUB 4.581 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи