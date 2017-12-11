Под Харьковом отремонтировали стратегическую дорогу 11 декабря 2017 г. Алевтина Пивень 0 0

Завершена реконструкция почти 50 км трассы Киев — Харьков — Довжанский.

— Дорога на Славянск — дорога стратегическая, национального масштаба, — подчеркнула руководитель области. — До начала АТО она уже требовала ремонта. А большой поток военной техники окончательно разрушил дорожное полотно. Сегодня 48,8 км восстановлено, выполнено 100% работ. Это полотно европейского качества, которое должно прослужить 10–12 лет, — подчеркивает председатель ХОГА Юлия Светличная.



Как рассказал начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области Евгений Зражевец, в начале года из государственного бюджета на ремонт трассы был выделен всего 1 млн грн.



— Этих средств, конечно, было недостаточно, и на ремонт были направлены средства «таможенного эксперимента» — 56 млн грн. Мы начали работу в мае и отремонтировали за эти средства первые 8 км дороги — за Чугуевом, — рассказывает Евгений Зражевец.



Всего на ремонт трассы в этом году было направлено 290 млн грн.



По словам Юлии Светличной, активная работа по ремонту дорог области, в том числе в направлении Донецка и Луганска, будет продолжаться и в дальнейшем.



— Будем направлять на это государственные средства, часть таможенных пошлин, местные бюджеты также могут присоединиться к этой работе, ведь бюджетная децентрализация позволила укрепить их и дала возможность громадам направлять средства на развитие собственной инфраструктуры, — отметила руководитель облгосадминистрации.



Говоря о планах по ремонту дорог на следующий год, губернатор отметила, что благодаря созданию Дорожного фонда и принятию областной программы развития дорожной сети, на Харьковщине будут активно ремонтировать дороги местного значения.



В 2017 году на участке трассы Киев — Харьков — Довжанский от города Чугуев до границы с Донецкой областью было отремонтировано 48,8 км покрытия. В частности, на участке от Чугуева до поворота на Купянск уложено 8,2 км покрытия, на участке от поворота на Купянск до города Изюм — 14,3 км покрытия, на участке в пределах города Изюм — 7,9 км покрытия, на участке от Изюма в сторону границы с Донецкой областью — 18,4 км покрытия.



Общая протяженность дороги Киев — Харьков — Довжанский от границы с Полтавской областью до границы с Донецкой областью составляет 251,1 км.