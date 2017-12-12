Харьковчане хотят сделать центр города пешеходным

Активисты утверждают, что это вполне возможно, но для этого в первую очередь необходима политическая воля властей. Реально ли воплотить в жизнь эту мировую тенденцию в Харькове?
Как сообщила «Вечернему Харькову»
председатель Общественной организации «Городские реформы» Александра Нарыжная, активисты сейчас запускают проект, который будет проходить в рамках программы развития городов, проводимой государственная немецкой компанией в Украине.
— В этот проект мы сейчас вовлекли Департамент архитектуры, градостроительства и генерального плана Харьковского горсовета. Надеемся, что его сотрудники будут принимать очень активное участие в этой работе, — делится планами глава общественной организации.
В течение 2018 года общественники намерены разработать Стратегию развития центра города.
— Она будет состоять из двух частей. Первая касается передвижения в центре города. Для нас очень важно поднять вопрос комфортных пешеходных перемещений. При этом в центре остается общественный транспорт и велодвижение, — рассказывает Александра Нарыжная. — А вторая предусматривает запуск публичных пространств в центре города, которые сегодня не используются. Проще говоря, когда мы берем кофе, достаем из сумки бутерброд и просто хотим где-то присесть, в радиусе одноминутной доступности должно быть такое место. В Харькове есть зеленые места — парки, скверы, в которые вкладываются деньги, и они развиваются. Но у нас нет сети для публичных пространств, где человек может всегда найти место для уединения, коммуникации и т.д., место, где можно сесть и почитать, встретится с человеком… Наша задача — выявить их.
Сделать же центр Харькова пешеходным, по мнению Александры Нарыжной, вполне реально. Но в первую очередь для этого должно быть принято политическое решение.
— Сегодня молодое поколение предпочитает комфортный общественный транспорт, велосипед и хождение пешком личному автотранспорту, потому что автомобиль портит экологию. К тому же это все-таки большая ответственность. И этот факт надо учитывать при развитии города, — говорит Александра. — Как только город перевернет свою транспортную пирамиду, когда на верхней ступени приоритетов будет стоять пешеход, за ним — велосипедист, потом — электротранспорт, дальше — метро, затем — такси, то есть автомобиль, который перевозит несколько человек, и потом личный автотранспорт с одним пользователем –тогда Харьков начнет меняться в сторону пешехода.
Александра Нарыжная принимала участие в написании Стратегии города Харькова до 2020 года, и ей удалось реально добиться, чтобы приоритет пешехода и велосипедиста в городе был зафиксирован в документе.
— Сейчас Мировой банк поднимает вопрос по финансированию велосипедной инфраструктуры, — говорит она. — Надеемся, что все эти этапы мы пройдем. Когда в Харькове пешеход встанет в приоритете — это вопрос только политической воли и политического решения.
Разгрузить центр от автотранспорта вполне возможно
Между тем, во всем цивилизованном мире пешеход и велосипедист уже давно занимают приоритетные позиции в пирамиде инфраструктуры.
— В 1970-х годах велосипедисты в Голландии подняли восстание по поводу того, что им нужна инфраструктура, потому что автомобили заполонили весь Амстердам. Вена строила велосипедную систему 20 лет, и там тоже приоритет изменился, — рассказывает Александра Нарыжная. — Если мы сегодня посмотрим на города, которые занимают первую сотню в рейтингах самых комфортных, везде в приоритете окажется пешеход. Например, в Сингапуре до недавнего времени продавали лицензию на право покупки автомобиля и владения им сроком на пять-десять лет — за 20 тысяч долларов. После окончания срока ее действия человек теряет право иметь автотранспорт. Так вот сегодня выдачу этих лицензий приостановили. И когда у людей через пять лет закончатся лицензии, ни один гражданин этой страны не сможет купить автомобиль и не будет иметь права им пользоваться. А за это время там реально меняют систему общественного транспорта. Потому что чем неудобнее общественный транспорт, тем больше соблазна купить авто. Инфраструктура должна быть такой, чтобы от остановки можно было максимум в течение пяти минут добраться до любого нужного места — будь то поликлиника, магазин, вуз, библиотека и т.д. В Москве, чтобы разгрузить центр от личного автотранспорта, уже сделали платный въезд в центр города. Думаю, через пару лет эту практику применит и Киев. В Лондоне, например, есть три зоны въезда — самая дорогая, средняя и дешевая. Так с помощью финансовых инструментов, которые для водителей являются понятными и простыми, можно уменьшить количество авто в центре городов.
Как избавить площадь Свободы от парковки
А еще харьковчан страшно возмущает, что огромнейшую и красивейшую площадь Европы превратили в огромную парковку. Есть ли шанс вернуть площади Свободы первоначальный вид?
— Для меня это очень больной момент — наша площадь, — признается Александра Нарыжная. — Автомобили сегодня реально выдавливают пешеходов не только с улиц, но и с площадей. Ведь это место, где зарождались демократические процессы, где происходит коммуникация людей, где они встречаются, общаются. И когда даже с площадей вытесняются люди, когда у них в городе отбирают место для коммуникации — это полная катастрофа.
В Харькове, по словам председателя общественной организации, происходит именно так: все больше площадей перестают быть местами для людей.
— Посмотрите — площадь Поэзии полностью заставлена автомобилями. Тем не менее, если сделать правильный дизайн улицы и транспортной системы, будет совершенно другая ситуация, и пешеходу не придется обходить квартал, чтобы перейти дорогу, — говорит она. — Реконструкция Павловской площади — очень показательный момент. У нас пропали пешеходные связи, дорога расширилась на восемь полос, которые, в общем-то, никому не нужны. Появился «остров безопасности», сделанный непонятно для кого, который мог бы стать огромным зеленым сквером. А на площади Свободы уже появились четыре ряда парковки и четыре полосы движения — это натуральное вытеснение человека.
Харьковчане хотят нормально пользоваться городом
По мнению Александры Нарыжной, чтобы исправить эту ситуацию, харьковчане все вместе должны сказать: «Стоп!».
— Люди должны донести до администрации, мэра, депутатов информацию о том, что они хотят нормально пользоваться городом, а не лавировать между машинами. Тогда и начнет все меняться, — уверена она.